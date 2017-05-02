CHP'de çatlak! Baykal'a cevap verdi..

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin, "Arkadaşlarımız kasım ayında olağan kurultay planlıyorlarsa bu teknik olarak, hukuken mümkün değildir. Ama ben onlara bir yol göstereyim; hemen olağanüstü kurultayı toplayabilirler." dedi. İnce, TBMM'de gazetecilerin CHP kurultayına ilişkin sorularını yanıtladı.

Partisinin olağan kurultayının öne çekilerek kasım ayında yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığını savunan İnce, "Bu partiyi tartışmaya açar. İki yıl dolmadan olağan kurultay yapılamaz. 16 Ocak 2018'den önce olağan kurultay yapılması mümkün değildir. Partiyi tartıştırırız. Mahkemelere gider. Allah korusun, parti kayyuma gider." değerlendirmesinde bulundu. İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer arkadaşlarımız kasım ayında olağan kurultay planlıyorlarsa bu teknik olarak, hukuken mümkün değildir. Ama ben onlara bir yol göstereyim; hemen olağanüstü kurultayı toplayabilirler. Yapmalılar mı derseniz; Sayın Genel Başkan yaparsa bu çok şık olur. Madem kasımda olağan kurultay planlanıyor ve bu hukuken mümkün olmadığına göre, Sayın Genel Başkan kendisi olağanüstü kurultayı haziranda toplarsa çok şık olur. Hiç tartışma olmaz. Kim genel başkan seçilirse hepimiz onun yanında, arkasında dururuz. Önce 26'yı bütünleştirip, sonra 49'u sarıp sarmalamak için elimizden geleni yaparız."

"Bu aşamada imza toplamayı doğru bulmuyorum"

İnce, olağanüstü kurultay talebiyle imza toplamayı düşünüp düşünmediği sorusuna da bu aşamada imza toplamayı doğru bulmadığını, bunun partiyi tartışmaya açacağını söyledi.