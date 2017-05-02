03 Mayıs 2017 Çarşamba6 Şaban 1438
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Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki 'bayrak oyunu'

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Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki 'bayrak oyunu'
Iraklı milletvekili Şengali, TSK'nın olası yeni bir hava harekatına karşı terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kamplarına Irak bayrağı asmaya başladığını söyledi.
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki 'bayrak oyunu' Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki 'bayrak oyunu' Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki 'bayrak oyunu'

Terör örgütü PKK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) muhtemel ikinci bir hava harekatından kaçabilmek için Irak'ın kuzeyindeki Musul'a bağlı Sincar ilçesinde bulunan kamplarına "Irak bayrağı" astığı belirtildi.
 
Irak Parlamentosu Ezidi Milletvekili Dr. Macid Şengali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerin Türkiye'nin hava saldırılarından korunmak için askeri kampları üzerinde Irak merkezi hükümetine ait bayrakları dalgalandırmaya başladığını ifade etti.

''YENİ TAKTİK GELİŞTİRİP KENDİLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYORLAR''
 
Şengali, PKK'nın Sincar'daki "bayrak oyunu"na ilişkin şunları söyledi: "PKK'nın Şengal'deki (Sincar) askeri kamplarında Irak bayrağını göndere çekmesinin arkasında iki neden var. Birincisi Türkiye'nin düzenleyeceği olası ikinci bir hava saldırısına karşı kendilerince yeni bir taktik geliştirip, bundan korunmaya çalışıyorlar. İkinci neden ise Haşdi Şabi'nin (İran destekli Şii milis gücü) bölgedeki ajandasını hayata geçirmektir. Onlar (Haşdi Şabi ve PKK) bölgede iki müttefik gibi hareket ediyor. Irak bayrağının asılması, aralarındaki anlaşmayı en iyi şekilde belgeliyor."
 
IRAK HÜKÜMETİNE İLETTİK

Sincar'daki bayrak meselesini Irak merkezi hükümetine ilettiklerini belirten Şengali, "Terör örgütü bir grubun Irak bayrağını kullanmasına sessiz kalmamaları gerektiğini söyledik." dedi.
 
Sincar'daki Peşmerge Komutanı Kasım Şeşo, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, TSK'nın Sincar'daki PKK hedeflerine düzenlediği hava saldırısından sonra örgütün kamplarını değiştirmeye veya sayılarını azaltmaya başladığını söylemişti.

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