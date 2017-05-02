'Faizleri mutlaka aşağı çekeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üyelik beyannamesini imzalayarak, 3 yıl sonra kurucusu olduğu AK Parti'ye üye oldu. Üyelik töreninde konuşan Erdoğan, "Faizleri mutlaka aşağıya çekeceğiz" dedi.

Erdoğan "Büyüme oranımızı daha da yükselteceğiz, üretim ve ihracatımızı, istihdamı artıracağız, enflasyonu daha da düşüreceğiz ama bu arada faizleri mutlakla aşağı çekeceğiz" dedi.



Faizle enflasyonun sebep-netice meselesi olduğunu belirten Erdoğan "Sebep faiz, enflasyon neticedir, onun için bu adımı atacağız" dedi.