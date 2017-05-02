03 Mayıs 2017 Çarşamba6 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:12Güneş 05:53Öğle 13:08İkindi 16:58Akşam 20:10Yatsı 21:43
    • 16°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 94.356 -0.32
  • Altın: 142,531 -0.75
  • Dolar: 3,5238 -0.76
  • Euro: 3,8431 -0.71

Trump'a zehir zemberek sözler: Kaypak ve...

»
Trump'a zehir zemberek sözler: Kaypak ve...
İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının Uluslararası İlişkiler Komisyonu, ABD yönetiminin Ortadoğu politikasını 'kaypak ve öngörülemez' olarak nitelendirdi.
Trump'a zehir zemberek sözler: Kaypak ve... Trump'a zehir zemberek sözler: Kaypak ve... Trump'a zehir zemberek sözler: Kaypak ve...

ABD Başkanının yapıcı olmayan ve çatışmayı tırmandırabilecek pozisyonlar aldığı belirtilen raporda, "Başkan Trump'ın kaypak ve öngörülemez politikası İngiliz hükümetinin bugüne kadar ABD'nin dış politikasını etkilemesini zorlaştırdı ve bu kolaylaşacak gibi de görünmüyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, İngiliz hükümetine bölgedeki barış sürecini hızlandırmak için Filistin devletini tanımayı da gündemine alması tavsiye edildi.

İSRAİL-FİLİSTİN

Barışın sağlanmasında güç dengesinin İsrail'den yana olduğu kaydedilen raporda, "İsrail iki devletli çözüm imkanını azaltmayı sürdürürse İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu eylemleri kınayan kararlarını desteklemeye hazır olmalı. Hükümet, iki devletli çözüme kararlı bağlılığını göstermenin en iyi yolu olarak Filistin devletini tanımayı ciddiyetle düşünmeli." ifadesine yer verildi.

IRAK

Raporda, Irak'taki bölgesel Kürt yönetimiyle ilgili, "Irak Kürtleri değerli bir müttefik ve İngiltere, bölgesel Kürt hükümetini finansal olarak, peşmerge güçlerini de askeri olarak desteklemeli. Ancak İngiltere Irak Kürtlerinin bağımsızlık girişimlerini desteklememeli." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, hükümetten İran'la varılan nükleer anlaşmaya destek vermesi de istendi.

SURİYE

İngiltere’nin Suriye konusundaki "kafa karışıklığının ve dağınıklığının" Beşşar Esed’e yönelik uluslararası siyasetteki çelişkileri yansıttığı belirtilen raporda, "Herhangi bir çözüm için Esed'in görevden uzaklaştırılması amacının, bugünkü politikalar ve imkanlar çerçevesinde başarılamayacağı ortaya çıktı." görüşüne yer verildi.

Raporda İngiliz hükümetinden Suriye’de çözüm için gayretlerini artırması da istenirken şu ifadeler kullanıldı: "Kimyasal saldırıya ve askeri çatışmada son dönemdeki tırmanışa rağmen Esed, Rusya’nın desteğiyle iktidarda. Suriye'deki seçenekler arasında iyi olan yok ancak yaşanan kimyasal saldırı, insani krizin aciliyeti, sığınmacıların Avrupa Birliği’nin ve Ortadoğu ülkelerini istikrarsızlaştırma potansiyeli, İngiltere'nin ve uluslararası toplumun müzakere edilmiş bir çözüme yönelik gayretlerini artırmasını gerektiriyor."

Lordlar Kamarası raporunda, İngiltere’den Yemen konusunda Suudi Arabistan'a yönelik tavrını sertleştirmesi ve gerekirse bu ülkeye silah satışını askıya alması çağrısında da bulunuldu.

YENİ BİR ORTADOĞU STRATEJİSİNE İHTİYACIMIZ VAR

Komisyon Başkanı Lord David Howell, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortadoğu değişti ve İngiltere'nin bölgeye yönelik politikası da buna yanıt vermeli." dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmaya hazırlandığına dikkat çeken Howell, şunları kaydetti: "Bölgede yeni ve belirsiz bir ABD politikası var. Eski stratejilerimizin kafi kalacağını varsayamayız. Bölgedeki yeni gerçeklikleri yansıtacak yeni bir Ortadoğu stratejisine ve politikasına ihtiyacımız var. ABD'nin Ortadoğu ile Batı arasındaki ilişkinin tonunu belirleyeceğini artık varsayamayız. İngiltere, kendi yaklaşımımızın ne yönde değişeceğini ciddiyetle düşünmek zorunda. Kesin olan bir şey var: Ortadoğu'yla ilişkimizi kesemeyiz. Orada olanlar bizi etkiliyor ve etkilemeye devam edecek."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
UNESCO'dan 'işgalci güç İsrail' kararıUNESCO'dan 'işgalci güç İsrail' kararıİsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı "İşgal edilmiş Filistin" başlıklı karar tasarısı UNESCO'da oylanarak kabul edildi.
Putin ve Trump telefonda görüştüPutin ve Trump telefonda görüştüABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Trump'a zehir zemberek sözler: Kaypak ve...Trump'a zehir zemberek sözler: Kaypak ve...İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının Uluslararası İlişkiler Komisyonu, ABD yönetiminin Ortadoğu politikasını 'kaypak ve öngörülemez' olarak nitelendirdi.
Times Türkiye'ye karşı bu kez NATO'nun kapısını çaldıTimes Türkiye'ye karşı bu kez NATO'nun kapısını çaldıAvrupa basını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı düşmanca tavrını durmaksızın sürdürüyor.
Azeri vekilden Avrupa'ya sert Türkiye tepkisi!Azeri vekilden Avrupa'ya sert Türkiye tepkisi!Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Avrupa’nın Müslüman ülkelere karşı çifte standart uyguladığını belirterek, Avrupa Konseyinin Türkiye ile ilgili kararını kınıyoruz” dedi.
ABD'li asker isyan etti: Ateşle oynuyoruzABD'li asker isyan etti: Ateşle oynuyoruzAmerikalı eski asker Luke Coffey Twitter hesabından ABD askerlerinin terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG'lilerin cenazesine katılmasını sert bir dille eleştirdi.
  • Türkiye açıklaması: AB rüyası sona ermiştir!02 Mayıs 2017 Salı 15:25
  • Barzani meydanı boş buldu! Azdıkça azıyor02 Mayıs 2017 Salı 15:18
  • Ruslar batan geminin peşinde!02 Mayıs 2017 Salı 14:30
  • Uzaya ilk kez ABD için gönderildi!02 Mayıs 2017 Salı 12:41
  • Erdoğan ziyareti Hint basınında!02 Mayıs 2017 Salı 12:21
  • Bin 200 terörist Kerkük'e saldırı hazırlığında!02 Mayıs 2017 Salı 11:35
  • Trump: Onunla buluşmaktan onur duyarım02 Mayıs 2017 Salı 08:32
  • İran'dan Türkiye'ye: Bizimle de paylaşın02 Mayıs 2017 Salı 08:29
  • ABD'den sonra Ruslar da YPG için harekete geçti!02 Mayıs 2017 Salı 08:07
  • Ortaya çıktı! DAEŞ'li teröristle evlenmiş02 Mayıs 2017 Salı 08:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri