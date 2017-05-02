03 Mayıs 2017 Çarşamba6 Şaban 1438
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3 yıl aradan sonra Schumacher'den üzücü haber!

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3 yıl aradan sonra Schumacher'den üzücü haber!
Eski Formula 1 pilotlarından Philippe Streiff, geçirdiği kayak kazasının ardından komaya giren ve bitkisel hayatta olan Schumacher hakkında açıklama yaptı.
3 yıl aradan sonra Schumacher'den üzücü haber! 3 yıl aradan sonra Schumacher'den üzücü haber! 3 yıl aradan sonra Schumacher'den üzücü haber!

Ailesiyle birlikte İsviçre'deki evinde yarı bitkisel hayatta yaşamını sürdüren Alman pilotla ilgili açıklama yapan eski  Formula 1 pilotlarından Philippe Streiff, Michael Schumacher’in geçen 3 yılın ardından yürümesinin zor olduğunu belirterek, ''Schumaher iyileşse bile yaşamının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirecek.’’ şeklinde konuştu.

Streiff, doktorları ortak olan Schumi ile ilgili Le Parisien Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Schumacher eşi ve çocuklarını tanıyabiliyor. Ancak henüz konuşamıyor. Gözleriyle anlaşıyor. Hafızasında ise problem var" ifadelerini kullanmıştı.

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