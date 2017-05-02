Ünlü sanatçının menajeri Gizem Demir, Emre Kaya’nın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, korkulacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
Ünlü popçunun gece bir lokantada balık yediğini ve eve döndükten sonra aniden rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Demir, “Yapılan muayenede besin zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Gerekli tüm müdahaleler yapıldı. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Korkulacak herhangi bir şey söz konusu değil” dedi
03 Mayıs 2017 Çarşamba6 Şaban 1438
- UNESCO'dan 'işgalci güç İsrail' kararıTürkiye’nin ‘Hint Düğünü’ atağı başlıyorKremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklamasıDolar durmuyor! Borsa rekor üstüne rekor kırıyorPutin ve Trump telefonda görüştüYunanistan şartı kabul etti, IMF krediyi verdiDüşman hedefleri kara ve havadan vurulduÜnlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!3 yıl aradan sonra Schumacher'den üzücü haber!HSK üyeliği için başvurular sona erdi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
- “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
İmsak 04:12 Güneş 05:53 Öğle 13:08 İkindi 16:58 Akşam 20:10 Yatsı 21:43
- 16°C Adana
- 14°C Adıyaman
- 14°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 12°C Amasya
- 11°C Ankara
- 18°C Antalya
- 15°C Artvin
- 18°C Aydın
- 15°C Balıkesir
- BIST: 94.356 -0.32
- Altın: 142,531 -0.75
- Dolar: 3,5238 -0.76
- Euro: 3,8431 -0.71
Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!
Ünlü sanatçının menajeri Gizem Demir, Emre Kaya’nın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, korkulacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!Türk pop müziği sanatçısı Emre Kaya, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şarkıcının yediği balıktan zehirlendiği, bildirildi.
Özel hastanede büyü bozma skandalı!Antalya'da özel bir hastanenin eğitim salonunda çekilen görüntüler şaşkına çevirdi.
Bu acıya yürek dayanmaz! Geriye gelinlik kaldıKonya’daki kazada, düğün hazırlığı yapan nişanlı çiften sürücü İzzettin Öztürk öldü, Sevim Ergüner ağır yaralandı. Çiftten geriye yola savrulan gelinlik kaldı.
İbrahim Erkal'dan üzücü gelişmeÜnlü sanatçının nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi.
Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti!Dünyanın en yaşlı insanı olduğu ileri sürülen Endonezyalı Mbah Gotho (146), Cava eyaletine bağlı Sragen kentinde hayata veda etti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!
- Özel hastanede büyü bozma skandalı!
- Bu acıya yürek dayanmaz! Geriye gelinlik kaldı
- İbrahim Erkal'dan üzücü gelişme
- Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti!
- Ünlü oyuncudan kötü haber
- Resmimizi başörtülü çekin! Danimarkalı 5 kadın...
- Slikon faciası! Dudakları alınabilir...
- Murat Yıldırım dükkanını kapattı
- Şanlıurfa'da gelinciklerin görsel şöleni
- 23 yıllık TV kapandı
- Niran Ünsal'dan uçakta imam nikahı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.