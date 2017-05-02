Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!

Ünlü sanatçının menajeri Gizem Demir, Emre Kaya’nın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, korkulacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.



Ünlü popçunun gece bir lokantada balık yediğini ve eve döndükten sonra aniden rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Demir, “Yapılan muayenede besin zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Gerekli tüm müdahaleler yapıldı. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Korkulacak herhangi bir şey söz konusu değil” dedi