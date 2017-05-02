03 Mayıs 2017 Çarşamba6 Şaban 1438
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Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!

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Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!
Türk pop müziği sanatçısı Emre Kaya, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şarkıcının yediği balıktan zehirlendiği, bildirildi.
Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!

Ünlü sanatçının menajeri Gizem Demir, Emre Kaya’nın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, korkulacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Ünlü popçunun gece bir lokantada balık yediğini ve eve döndükten sonra aniden rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Demir, “Yapılan muayenede besin zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Gerekli tüm müdahaleler yapıldı. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Korkulacak herhangi bir şey söz konusu değil” dedi

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