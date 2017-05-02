03 Mayıs 2017 Çarşamba6 Şaban 1438
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Düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu

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Düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu
Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat kapsamında temsili düşman hedefleri kara ve havadan hedef alındı.
Düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu Düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu Düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatın ikinci gününde yapılan görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta bin asker, 80 tank ve zırhlı araç, 60 top ve havan topu, 12 Mi-35 ve Mi-17 taarruz ve nakliye helikopterleri ve hava savunma sistemleri yer aldı.

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Tatbikat, yüksekliklerdeki temsili düşman hedeflerine top, havan topu ve helikopterlerden yapılan atışlarla başladı.

Top ve hava saldırısının ardından tank ve zırhlı araçlar düşman hedeflerine doğru atışlar yaparak atağa geçti. Temsili hedefler, yapılan atışlarla imha edildi ve helikopterle düşman mevzilerine indirilen askerler bölgeyi ele geçirdi.

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Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tuğgeneral Zafer Ocak'ın da izlediği tatbikat, temsili yaralıların helikopterlerle tahliye edilmesiyle sona erdi.

Tatbikat, 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

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