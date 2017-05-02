03 Mayıs 2017 Çarşamba6 Şaban 1438
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Yunanistan şartı kabul etti, IMF krediyi verdi

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Yunanistan şartı kabul etti, IMF krediyi verdi
Yunanistan hükümetiyle, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği arasında bir süredir devam eden yeni kredi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Yunanistan şartı kabul etti, IMF krediyi verdi Yunanistan şartı kabul etti, IMF krediyi verdi Yunanistan şartı kabul etti, IMF krediyi verdi

Yunanistan hükümeti, emekli maaşlarında kesinti ve vergi indirimlerini azaltma sözü verince, kreditörler yeni kredi verme kararı aldılar. Yunanistan Maliye Bakanı Euclid Tsakalotos, kamuoyuna anlaşmayı açıkladı.

Temmuz ayında vadesi dolan borcunu ödeyebilmesi için acil olarak 7.5 milyar euroluk bir fon bulması gereken Yunanistan'ın, kreditörlere verdiği sözleri bu ay sonuna kadar yasalaştırması bekleniyor.

Emekli maaşlarında indirim ve vergi indirimlerini azaltma dışında, enerji piyasasını da özel sektöre açması beklenen Yunanistan'ın bu konudaki adımlarının, 22 Mayıs'ta düzenlenecek euro bölgesi maliye bakanlarının toplantısında da onaylanması öngörülüyor.

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