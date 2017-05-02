03 Mayıs 2017 Çarşamba6 Şaban 1438
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Dolar durmuyor! Borsa rekor üstüne rekor kırıyor

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Dolar durmuyor! Borsa rekor üstüne rekor kırıyor
Dolar/TL bugün 3.51'e kadar gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördü. Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi ise 95.358,76 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Dolar durmuyor! Borsa rekor üstüne rekor kırıyor Dolar durmuyor! Borsa rekor üstüne rekor kırıyor Dolar durmuyor! Borsa rekor üstüne rekor kırıyor

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5480 lira, euronun satış fiyatı ise 3.8670 lira olmuştu. Bugün ise Dolar 3.51'i, Euro ise 3.84'ü gördü.

Analistler, artan risk iştahından en çok gelişmekte olan ülke varlıklarının etkilendiğini belirterek, Güney Afrika randı ve Güney Kore vonunun  ardından Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu vurguladı.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının, piyasalara, sıkı duruşun korunacağı mesajını vermesinin TL'yi desteklediğini kaydederek, ABD  Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili söylemlerinin de yatırımcıların risk algısını azalttığını dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayacak ve kararı yarın açıklanacak toplantısının, döviz kurlarının yönü  üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3.5160 seviyesinin destek, 3.5750 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

BORSA REKOR TAZELEDİ

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında 95.330,25 puana yükselerek rekor kırmıştı.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve değer kaybeden döviz  kurlarından bulduğu destekle yükselişine devam eden BIST 100 endeksi rekorunu bir kez daha yeniledi. Endeks 95.358,76 puanı gördü.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamada Kuzey Kore ile ilgili yumuşak bir ton kullanmasının yatırımcıların risk algısını  azalttığını, bununda gelişmekte olan ülke varlıklarına olan talebi artırdığını ifade etti.

Döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda BIST 100  endeksinde yeni hedeflerin 95.500 ve 97.700 seviyeleri olacağına dikkati çeken  analistler, olası düşüşlerde ise 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri akışının  görece zayıf olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa  Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayacak ve kararı yarın açıklanacak toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

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