Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in yarınki görüşmede askeri teknik işbirliğinin de masaya yatırılacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmelerinde askeri teknik işbirliğine ilişkin konuları detaylı bir şekilde ele alacaklarını bildirdi.

"ERDOĞAN GELİYOR, ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK"

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yarın Soçi'ye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor, çok önemli bir görüşme gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

Peskov sözlerine şu şekilde devam etti: "Türk tarafı Suriye sorununu ve askeri teknik işbirliği dahil olmak üzere ikili işbirliğini görüşmek istediğini dile getirdi. Aynı zamanda diğer uluslararası ve bölgesel konularda da fikir alışverişi yapılacak."

S-400 KONUSU DETAYLI ŞEKİLDE GÖRÜŞÜLECEK

Gazetecilerin "S-400 sistemlerinin sevkiyatı ve Türkiye için kredi konularına değinilecek mi?" sorusu üzerine Peskov, "Askeri teknik işbirliği detaylı biçimde görüşülecek" cevabını verdi