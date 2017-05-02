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Türkiye’nin ‘Hint Düğünü’ atağı başlıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hintlilere düğün daveti, turizmcileri harekete geçirdi. Türk ve Hintli acentalar düğün için atağa geçti
Türkiye’nin ‘Hint Düğünü’ atağı başlıyor
Türkiye’nin ‘Hint Düğünü’ atağı başlıyor Türkiye’nin ‘Hint Düğünü’ atağı başlıyor Türkiye’nin ‘Hint Düğünü’ atağı başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hindistan'a yaptığı düğün daveti, düğün ve turizm sektörünü harekete geçirdi. Erdoğan’ın girişimi turizmciler tarafından çok yerinde bir adım olarak görüldü.

Türkiye’nin turizm cenneti Antalya, düğün ve toplantılar, teşvik gezileri, kongreler ve sergiler (MICE) sektörünün, dünyanın dört bir yanından en önemli temsilcilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 28 Mayıs-1 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek Inventum Global Workshop ve EEMA Leadership Retreat, sektöre yeni bir soluk getirecek.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hindistan'a yaptığı düğün davetinin ardından Türkiye’nin en büyük MICE operatörlerinden olan Inventum Global ile Hindistan’ın Etkinlik ve Eğlence Yönetimi Birliği (EEMA), dev bir ortaklığa imza attı. Yeni Delhi’de düzenlenen basın toplantısı ile duyurulan işbirliği, Hindistan’ın yurt dışında yapılan yüksek bütçeli düğünlerine Antalya’nın kapılarını sonuna kadar açıyor. Bu yeni birlikteliğin ilk adımı olarak da Inventum Global, 28 Mayıs-1 Haziran 2017 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek ‘Inventum Global Workshop’ ve ‘EEMA Leadership Retreat’e ev sahipliği yapacak. Etkinlik aynı zamanda Hindistan ve Türkiye turizm tarihindeki en büyük tanıtma hareketi unvanına sahip olacak.
 
Hindistan’dan 100’ün üzerinde düğün acentası geliyor
 
Antalya’nın en önemli otellerinden Rixos Premium Belek Otel'de gerçekleşecek dev organizasyona Hindistan’dan 100’ün üzerinde premium düğün acentaları CEO düzeyinde katılım gerçekleştirecek. Bununla birlikte Rusya ve Ukrayna MICE pazarının yüzde 90’ına hakim en büyük MICE acentaları da etkinlikte misafir edilecek. Etkinlik kapsamında, 31 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek olan Inventum Global Workshop 2017’de Türkiye’nin en önemli otellerinin dışında, Dubai, Tanzanya, Mauritius, Tayland gibi dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden de çeşitli zincir oteller ve havayolu şirketleri düğün ve MICE acentaları ile birebir görüşmeler gerçekleştirmek için stantlarında yerlerini alacak. Toplamda 85 stant sahibinin katılımı ile Inventum Global Workshop 2017 Rixos Hotels ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğunda gerçekleşecek.
 
 "Tanıtım eksikliğimizi giderdiğimiz noktada çok büyük pay alabiliriz"
 
Hindistan’ın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Hint düğünlerinin yurt dışında 8-10 milyar dolarlık bir ciro oluşturduğuna işaret etti. Tüm ülkelerin Hint düğünlerinin peşinde olduğuna dikkat çeken Özpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu girişimin önemine vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımızın da bu bilince sahip olup bunun üstüne gitmesi çok iyi oldu. Daha da fazla yapılması lazım, tek eksiğimiz tanıtım. Genelde başka ülkeleri tercih ediyorlar. Çünkü onları daha iyi tanıyorlar. Biz tanıtım eksikliğimizi giderdiğimiz noktada çok büyük pay alabiliriz" dedi.

"75 milyon harcayan da var"

Turizmde hareketliliğin başladığını belirten Akpak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sene turizmde yaşadığımız sorunlar sebebiyle şuanda yeni bir canlanma var. Son bir iki aydır talepler gelmeye başladı. Hint düğünlerinin belirli aşamaları var. Öncelikle aileler 7-8 ülkeyi ziyaret ediyorlar, kendileri açısından en iyi yerin neresi olduğunu anlamaya gayret ediyorlar. Ondan sonra bütçelerine de son defa bakıp ülkeyi ve oteli teyit ediyorlar. Şuanda birkaç tane ailemiz bizi ziyaret edecekler, biz de bu işin en iyi burada yapılabileceğini göstereceğiz. 75 milyon dolar harcayan düğünler de oluyor yüz binler de oluyor, herkes kendi cebine göre harcama yapıyor. Her şey düzgün giderse güzel düğünler yapabiliriz" ifadelerini kaydetti.

Rusya ve Ukrayna düğünleri de gündemde

Son olarak 28 Mayıs’ta Belek’te Hindistan’dan gelecek olan 130 düğün yapma kabiliyetine sahip acentayı ağırlayacaklarını belirten Özpak, "Aynı zamanda Rusya ve Ukrayna’nın da yaklaşık 100 acentası burada olacak. Grup organizasyonuna yönelik yapılmış çok özel bir organizasyon olacak. Burada kendimizi tanıtacağız, nelere muktedir olduğumuzu göstereceğiz ve tanıtım eksikliğimizi kapatacak bir organizasyon olacak" dedi.
 
"Hem maddi hem imaj getirisi var"
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hindistan seyahatinde yapmış olduğu temasın önemine işaret eden Rixos Premium Oteli Genel Müdürü Özgür Çinkılıç ise, Türkiye’nin bu büyük pastadan pay alacağını söyledi. Hintli turistlerin normal turistlere göre daha fazla para bıraktığını belirten Çinkılıç, "Her akşam ve gündüz çeşitli aktiviteler olduğu için, özel istekler ve özel fiyatlandırılan şeyler. Normalde bir toplantı gurubuna nazaran 1’e 3 daha fazla para bırakıyor ama bunun sadece para, ciro anlamında değil, imaj anlamında büyük bir getirisi var, çünkü Hindistan çok büyük bir pazar. Hindistan’ın dünyanın her tarafında yaşayan 1 milyar 200 milyon üstüne insanı var. Bunlar tatil yağıyorlar, bunlar çok konuşuyorlar. Türkiye bakışları değişiyor, Antalya’ya bakışı değişiyor, bizim tesisimize bakışı değişiyor. Onun için biz mülkün mertebe insanların bu özel ve en önemli günlerinde onlara en iyi servisi vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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