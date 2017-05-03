03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Türkiye sayesinde yüzde 97 azaldı!

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Türkiye sayesinde yüzde 97 azaldı!
AB ile Türkiye arasında varılan "mülteci" anlaşması Yunanistan'a gelen mülteci sayısını yüzde 97 oranında azalttı.
Türkiye sayesinde yüzde 97 azaldı! Türkiye sayesinde yüzde 97 azaldı! Türkiye sayesinde yüzde 97 azaldı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avusturya, Almanya,  Danimarka, İsveç ve Norveç gibi Schengen bölgesinde yer alan ülkelerin uyguladığı  geçici sınır denetimlerinin son kez olmak üzere altı aylığına daha uzatılmasını  önerdi. 
 
Öneriyi yayımladığı basın açıklamasıyla duyuran AB Komisyonu, tedbir  amaçlı olmak kaydıyla ve alternatif düzenlemeler tamamlanana kadar AB Konseyinden  son kez sınır denetimlerinin altı aylığına daha uzatılmasının onaylamasını talep  etti.
 
Genel durumun düzelmesine rağmen Yunanistan'da hala çok sayıda kaçak  mülteci ve sığınmacı bulunduğu kaydedilen açıklamada, sınır kontrollerinin  sağlanması için geçen sene ekimde göreve başlayan Avrupa Sınır ve Sahil Koruma  Gücü'nün ise daha fazla geliştirilmesi gerektiği belirtildi.
 
Komisyon denetimlerin daha önceki dönemlerde olduğu gibi sınırlı  şekilde uygulanacağını vurgularken, Schengen bölgesi üyelerine sınır güvenliğini  sağlamak için alternatif önlemler almaları tavsiyesinde buludu. Üye ülkelerin  kamu güvenliğini sağlamak için sınır geçişlerinde polis denetimini ve diğer  ülkelerle iş birliğini arttırmaları önerildi.
 
AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmerman konuyla ilgili  açıklamasında, "Ortak çabalarımız sonucu dış sınırlarımız artık çok daha güvenli  ve güçlü. Beraber çalışarak hem güvenliği hem de serbest dolaşımı garanti altına  alabiliriz. Altı ay içinde iç sınır kontrollerinin olmadığı, tam anlamıyla  işlevsel bir Schengen bölgesi düzenine dönüş yapabiliriz." dedi.
 
AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi  Dimitris Avramopoulos ise işlevsel bir Schengen bölgesi düzeninin yeniden inşa  edilmesinin önemine vurgu yaparak, iç sınır kontrollerinin son kez uzatılacağını  kaydetti. Avramopoulos, üye ülkelerin sınır geçişlerinde polis denetimini  arttırarak iç sınır kontrollerinin kaldırılmasına hazırlık yapmaları gerektiğini  ifade etti.
 
 "Türkiye-AB anlaşması mülteci sayısını azalttı"
 
Öte yandan AB Komisyonu'nun açıklamasında Türkiye ile AB arasında  anlaşmaya varılan ve geçen sene uygulamaya konan "mülteci anlaşması" sonrasında  Yunanistan'a gelen kaçak göçmen sayısında yüzde 97'lik bir düşüş olduğu  kaydedildi.
 
Schengen bölgesindeki sınır kontrolleri geçen sene mayıs ayında  Yunanistan'ın dış sınır kontrolüne ilişkin yaşadığı sorunlar ve ülkeye yönelik  mülteci ve sığınmacı akını nedeniyle başlatılmıştı.
 
Schengen bölgesi, AB üyesi Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya,  Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya,  Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz,  Slovakya, Slovenya, Yunanistan ile AB üyesi olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve  Lichtenstein gibi ülkeleri kapsıyor.

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