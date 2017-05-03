Sınırdaki Türk bayrağının yeri değiştirildi

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin karşında bulunan Hürriyet Mahallesinde dikilen 12 metre yüksekliğinde 4 metrelik Türk bayrağı, yerinden sökülerek sınır hattındaki 8 metre yükseklikteki beton kulenin üzerine dikildi.
Tel Abyad'daki terör örgütü PYD'yi simgeleyen flamanın karşısında yer alan Türk bayrağı tüm bölgeden görülebiliyor.
DAHA YÜKSEĞE DİKİLDİ
Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yaptığı açıklamada, bayrağın sınır bölgesinde daha iyi görünmesi için yerini değiştirdiklerini söyledi.