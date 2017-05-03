03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Sınırdaki Türk bayrağının yeri değiştirildi

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Sınırdaki Türk bayrağının yeri değiştirildi
Akçakale Belediyesince, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nın kontrolünde Tel Abyad ilçesinin karşısına dikilen dev Türk bayrağının yeri değiştirildi.
Sınırdaki Türk bayrağının yeri değiştirildi Sınırdaki Türk bayrağının yeri değiştirildi Sınırdaki Türk bayrağının yeri değiştirildi

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin karşında bulunan Hürriyet Mahallesinde dikilen 12 metre yüksekliğinde 4 metrelik Türk bayrağı, yerinden sökülerek sınır hattındaki 8 metre yükseklikteki beton kulenin üzerine dikildi.

Tel Abyad'daki terör örgütü PYD'yi simgeleyen flamanın karşısında yer alan Türk bayrağı tüm bölgeden görülebiliyor.

DAHA YÜKSEĞE DİKİLDİ

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yaptığı açıklamada, bayrağın sınır bölgesinde daha iyi görünmesi için yerini değiştirdiklerini söyledi.

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