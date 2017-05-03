03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Cinayet masasından İbrahim Erkal açıklaması

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Cinayet masasından İbrahim Erkal açıklaması
Evinin otoparkında beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın dosyasında şüpheli durum tespit edilemedi
Cinayet masasından İbrahim Erkal açıklaması Cinayet masasından İbrahim Erkal açıklaması Cinayet masasından İbrahim Erkal açıklaması

İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da beyin kanaması geçiren ve halen yoğun bakımda tutulan şarkıcı İbrahim Erkal'ın (50) dosyasını inceleyen ve kamera kayıtlarını mercek altına alan İstanbul Cinayet Masası şüpheli bir durum tespit edemedi. Erkal'ın otoparka girmeden önce ve olaydan sonra otopark giriş ve çıkışlarında görüntülere yansıyan kimse bulunamadı.

Yüksek tansiyon hastası olan Erkal'ın olay öncesi dengesini kaybederek düştükten sonra beyin kanaması geçirdiği değerlendirildi. Yoğun bakımda bulunan Erkal'ın sağlık durumunda herhangi bir gelişme yok.

SABAH

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