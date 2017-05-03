03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Hükümetten dev proje! Köylerde işsiz kalmayacak

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Hükümet köylerden şehre iş göçünü engellemek için düğmeye bastı. Gençler artık köylerde işsiz kalmayacak
Hükümetten dev proje! Köylerde işsiz kalmayacak
Hükümetten dev proje! Köylerde işsiz kalmayacak Hükümetten dev proje! Köylerde işsiz kalmayacak Hükümetten dev proje! Köylerde işsiz kalmayacak

İstihdam seferberliği Türkiye çapında tüm hızıyla sürerken, hükümet köylerde de işsizliği bitirmek için harekete geçti. Binlerce gence iş kapısı açan Türkiye İş Kurumu bu kez köylere indi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, köylerde yaşayan gençlerin de mesleki niteliklerinin geliştirilmesi için her türlü imkânı sunduklarını belirtti. Bu kapsamda ziraat ve hayvancılık alanında gençlerin, ailelerin bilinçlendirilmesi, meslek edinmeleri ve istihdam edilmelerine yardımcı olmak için proje temelli aktif işgücü faaliyetleri düzenleniyor. İŞKUR, Tarım Bakanlığı ve Ziraat Odaları Birliği ile birlikte imzaladığı aktif işgücü programı kapsamında köylerdeki gençlerin de niteliklerini geliştiriyor.

GÖÇÜ ENGELLEYECEK

Bakan Müezzinoğlu, köylerde gençlere iş imkânı yaratarak göçün önüne geçmeyi amaçladıklarını belirterek, "Buralardaki gençlerin de istek ve durumuna uygun mesleği, işi seçmesi için destek veriyoruz. Aktif işgücü faaliyetleri kapsamında tarımsal alanlarda üretilebilecek ürünlerin tespiti, bu alanlarda iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, ürün kapasitesinin artırılması, üretilen ürünlerin pazarlanması konularında da çalışma yapılıyor" dedi.

İŞKUR, okul sonrası işe geçişi kolaylaştırmak için yerel yönetimlerle işbirliği yapıyor. 15-29 yaş grubu gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmek için de bir dizi destek veriliyor.

SABAH

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