03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Kuzey Kore semalarında görüldüler!

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Amerikan B-1 savaş uçakları Kuzey Kore yönetimine gözdağı vermek için Kore Yarımadası üzerinde uçarken Pyongyang yönetimi her iki uçuşun da askeri provokasyon olduğunu iddia ediyor
Kuzey Kore semalarında görüldüler!
Kuzey Kore semalarında görüldüler! Kuzey Kore semalarında görüldüler! Kuzey Kore semalarında görüldüler!

Amerikan B-1 savaş uçaklarının son bir hafta içinde iki kez Kore Yarımadası üzerinde uçarak Kuzey Kore yönetimine gözdağı verdiği belirtildi.

Amerikan CNN kanalında yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen Pentagon yetkililerine dayandırılan haberde, ABD'nin Kore Yarımadasına yönelik güncel askeri eylemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

Söz konusu uçuşların ilkinin 26 Nisan'da 2 adet B-1, ikinci uçuşun ise pazartesi günü yine 2 adet B-1 savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini belirten Pentagon yetkilileri, bu uçuşların önceden planlandığını ancak tansiyonu fazla yükseltmemek için duyurulmadığını ifade etti.

Pazartesi günkü uçuşta, ABD'ye ait Guam adasındaki Andersen Hava Üssü'nden kalkan uçakların Japon ve Güney Kore savaş uçaklarıyla ortak bir şekilde Kore Yarımadası üzerinde uçtuğu belirtildi.

PYONGYANG'A GÖRE "ASKERİ PROVOKASYON"

Öte yandan Pyongyang yönetimi her iki uçuşun da "askeri provokasyon" olduğunu iddia eden bir açıklama yaptı ve bu uçuşları kınadığını bildirdi. Açıklamada bu tür "provokatif" adımların, "zaten hassas dengelere sahip yarımadadaki durumu nükleer bir savaşa daha da yaklaştırdığı" iddia edildi.

ABD, 2016 yılı başında ve aynı yılın eylül ayında 4. ve 5. nükleer denemelerini yapan Kuzey Kore'ye gözdağı vermek için bu dönemlerde de B-1 savaş uçaklarını Kore Yarımadası üzerinde uçurmuştu.

Kuzey Kore'yi sert şekilde eleştiren ve Çin'in de desteğini alarak Pyongyang'ı nükleer programından vazgeçirmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump ise önceki gün yaptığı bir açıklamada, "doğru şartların olması halinde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşebileceğini" açıklamış, söz konusu açıklama Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Amerikan B-1 savaş uçaklarının 2004 yılından bu yana Pasifik bölgesinde görev yaptığı belirtiliyor.

CIA BAŞKANI'NDAN KORE SINIR HATTINA ZİYARET

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki sınır hattı yakınındaki bir adayı ziyaret etti.

Yonhap Ajansının haberine göre, ABD Kore Kuvvetleri (USFK) tarafından yapılan açıklamada, CIA Başkanı Pompeo'nun Kore Yarımadası'nın batı kıyısında, iki Kore arasındaki sınır hattını denizden gören Güney Kore'nin kontrolündeki Yeonpyeong Adası'na ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Mike Pompeo'nun ziyareti sırasında, "bu eski ve potansiyel çatışma bölgesinden bakışla Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye yönelik tehdidini ilk elden değerlendirme fırsatı bulduğu" ifadesine yer verildi.

Pompeo'ya ziyarette USFK Komutanı General Vincent K. Brooks, Güney Kore-ABD Birleşik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Leem Ho-young ve ABD Seul Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marc Knapper'ın eşlik ettiği, Pompeo'nun ayrıca cumartesi günü başlayan ülke ziyareti sırasında Güney Koreli mevkidaşı, Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Lee Byeong-ho ile güvenlik konusunda detaylı istişareler yapma fırsatı bulduğu kaydedildi.

CIA Başkanı Pompeo'dan önce ABD yönetiminden sırasıyla Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Savunma Bakanı James Mattis ve son olarak da geçen ay Başkan Yardımcısı Mike Pence Güney Kore'ye ziyaretler gerçekleştirmişti.

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