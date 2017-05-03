03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Türkiye'de bir tek o kaldı!

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Türkiye'de bir tek o kaldı!
Türkiye’nin yaşayan son süvarisi Özçelik 95’inci yaş gününü geride bırakırken, bugüne dek sayısız başarıya imza atmanın haklı gururunu yaşıyor.
Türkiye'de bir tek o kaldı! Türkiye'de bir tek o kaldı! Türkiye'de bir tek o kaldı!

Mustafa Kemal Atatürk’ün cenaze kortejinde yer alan; Cevdet Sunay, Fahri Korutürk ve Kenan Evren’in Cumhurbaşkanlığı döneminde Çankaya’da özel güvenlik danışmanlığı yapan Türkiye’nin yaşayan son süvarisi Kemal Özçelik, Maltepe Askeri Lisesi’nden mezun olduktan sonra, milli binici unvanı ile yüzlerce madalya kazandı. 

Yaşayan son süvari 1954’te Avrupa şampiyonluğuna, 1956’da Almanya’da yüksek atlama dünya üçüncülüğüne uzandı. Özçelik, 1947-1961 yılları arasında Londra, Paris, Luzern, Dublin, Stockholm, Pinerolo gibi şehirlerde madalyalar kazansa da en parlak döneminde TSK’dan ayrılıp biniciliği bıraktı. 

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‘DERECELER KAZANDIK’

Hatıralarını yayımlamaktan vazgeçen Özçelik, İstanbul’un Fulya semtindeki özel bir bakımevinde yaşamını sürdürüyor. Emekli albay Özçelik’in bilinci yerinde olsa da ayakları artık tutmuyor. Özçelik, 95’inci yaş gününde Milliyet’e konuştu: “1962’de Mardin’e tayinimin çıktığını öğrenince en parlak dönemimde TSK’dan ayrılmaya karar verdim. Türk Milli Binicilik Takımı, Atatürk’ün direktifiyle Avrupa’ya açılmıştı. 1931-1962 arasında çok büyük başarılar elde ettik. Avrupa’da yüzlerce kez bayrağımız göndere çektirip İstiklal Marşı’nı dinlettik. 1948 Londra, 1956 Stockholm ve 1960 Roma olimpiyatlarında dereceler kazandık.” 

MİLLİYET

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