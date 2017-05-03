Ruslar Afrin’de ABD Derik’te turluyor

Geçtiğimiz cuma gününden beri YPG mevzilerine giren ve YPG’lilerle devriye gezen ABD ordusu, bir yandan da zırhlı araç ve ağır silah desteğine devam ediyor. Türk jetlerinin bombaladığı Karaçok Dağı’nın bağlı olduğu Derik ilçesine önceki gün ABD bayraklarını çekmiş ağır silahlara sahip zırhlı araçlar gönderildi. Zırhlılara yine YPG’lilerin kullandığı pikaplar eşlik etti.

TERÖRE YARDIMDA UZLAŞTILAR



Neredeyse hiç bir konuda bugüne kadar uzlaşamayan iki ülke olan Rusya ve ABD, Türkiye'nin tüm uyarı ve tepkilerine rağmen Türkiye'ye karşı terör örgütüne yardım konusunda büyük uzlaşma içerisinde hareket ediyor.

ABD ASKERİ 11 NOKTADA

YPG’li teröristleri korumak için Türkiye sınırı ile YPG mevzilerine gelen ABD Ordusu’nun bölgede en az 11 noktada asker bulundurduğu belirtiliyor. Bilinen ABD üsleri Kobani, Harapşık, Tel Abyad, Ayn-el İsa, Mebruka, Tel Baydar, Rumeylan, Hekli Ciblis civarında yer alıyor. Kamışlı’daki üssün inşası ise devam ediyor. Kobani’deki üsse ait piste nakliye uçaklarının inebildiği belirtiliyor.

RUSYA 7 ÜSSE KONUŞLANIYOR

Öte yandan Mart ayında Türkiye sınırındaki Afrin’de Kafr Janneh, Dayr Balut, Gazaviye ve Raju olmak üzere 5 noktaya asker konuşlandıran Rus Ordusu, bölgedeki asker sayısını ve bulunduğu noktaları artırıyor. Kafr Janneh’teki YPG’nin eğitim alanını üsse çeviren Rus Ordusu’nun bölgede iki üs daha kuracağı öğrenildi. YPG Komutanı Sipan Hemo da Afrin’de iki noktada daha Rus kuvvetlerinin konuşlandırılması için görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

ÜS İÇİN YER BAKIYORLAR

Önceki gün Afrin’e giden Rus konvoyunun bölgede kurulacak askeri üsler için hazırlık amaçlı gönderildiği belirtiliyor. Konvoyun Kafr Janneh’e 10 km uzaklıkta Türkiye sınırına yakın bir noktada görüntülenmesiyle birlikte üslerden birinin sınır hattına inşa edileceği vurgulanıyor. Afrin’e geçen Rus askerlerinin Fırat Kalkanı bölgesinin sınırında bulunan Maraanaz, Ayn Daqnah ve Tall Jijan’a konuşlandığı bildiriliyor.

PKK’DAN SİNCAR’DA BAYRAK OYUNU

Terör örgütü PKK’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) muhtemel ikinci bir hava harekatından kaçabilmek için Irak’ın kuzeyindeki Musul’a bağlı Sincar ilçesinde bulunan kamplarına “Irak bayrağı” astığı belirtildi. Irak Parlamentosu Ezidi Milletvekili Dr. Macid Şengali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi: PKK’nın Irak bayrağını göndere çekmesinin arkasında iki neden var. Birincisi Türkiye’nin düzenleyeceği olası ikinci bir hava saldırısına karşı korunmaya çalışıyorlar. İkinci neden ise Haşdi Şabi’nin (İran destekli Şii milis gücü) bölgedeki ajandasını hayata geçirmektir. Onlar (Haşdi Şabi ve PKK) bölgede iki müttefik gibi hareket ediyor. Irak bayrağının asılması, aralarındaki anlaşmayı en iyi şekilde belgeliyor.

REJİME DE GÖZ KIRPIYORLAR

Rusların gelmesiyle birlikte YPG’lilerin bulunduğu bazı binalar ve üslere Suriye rejimine ait bayraklar da asıldı.