Erdoğan'dan o isimlere tepki: Trenden indiler

Erdoğan Hindistan dönüşü uçakta gazetecilerle önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan AK Parti’yi destekleyen yazarlar arasında dış politika konusunda tartışma olduğuna ilişkin hatırlatma üzerine, “Burada iki ayrı soru var. Birinci konuya bir açıklık getirmem lazım. Bahsettikleriniz arasında, kurucusu olduğum partiyi geçmişte desteklemiş olanlar bulunabilir. Ama onların bu desteklerini daha sonra da aynen sürdürdüklerini düşünmüyorum. Daha sonra ibreleri değişti” dedi.

ÇİRKİN YAKLAŞIMLARA ŞAHİT OLDUK

“Yol arkadaşlığı, gönül arkadaşlığı önemlidir. Yol arkadaşıysan, gönül arkadaşıysan, pazara kadar değil mezara kadar gidilir. Bunların bir kısmı pazara kadar geldiler, sonra trenden indiler” ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: “Hele hele son dönemde, çok çirkin, kabul edemeyeceğimiz yaklaşımlara şahit olduk. Bu bir defa yolda, çizgide istikrarsızlıktır. Sırat-ı müstakim’den sapmadır. 'İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor' deniliyor. Bir siyasi partinin çalışmalarında, İslamcı olmak ya da olmamak şeklinde bir ayrım yapmak zaten yanlış. Biz tekkeye mürid aramıyoruz ki.

BAZILARI İŞİ ŞİRAZEDEN ÇIKARDI

Siyasi parti için esas olan, dürüst, ilkeli, vatanını miletini seven, parti ilkelerine uyacak insan aramaktır. Yapılması gereken budur. Ama bazıları işi tamamen şirazesinden çıkardı. İşi, kendi doğrularını benimseyen, kendilerinin belirledikleri çerçevede kalan insanları ‘doğru’, onun dışındaki insanları da ‘yanlış’ addetme noktasına getirdiler. Oysa hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Onların da böyle bir hakları, yetkileri yok, benim de yok. Kaldı ki ebedi alemin ölçüsü hiçbirimizin elinde değil. Kimse bunu teraziye çıkarmasın. Hele hele çok ağır olacak ama uluhiyet davasına da kimse girmesin.”

BATI ŞİMDİ ADETA 'EVET'Çİ KESİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'yla, Avrupa Birliği ile gelinen noktaya ilişkin değerlendirmesinde, “Dış politika konusunda, AB konusunda kanaatlerimizi zaten söyledik. AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Malta’da gayri resmi bir toplantıları oldu. Bizi temsilen de Mevlüt bey katıldı. Şimdi adeta Evet’çi kesildiler. ‘Şu anda ne yapmamız lazım’ havası içerisindeler” dedi.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇSINLAR

“Yapılması gereken şey belli. Fasılları hemen masaya yatırıp, Türkiye’nin önünü açmaları lazım” diyen Erdoğan, “Aksi taktirde bizim de bazı hesaplarımız olacaktır. Hâlâ bekletmeyi, kapıları kapatmayı tercih ederlerse, bizde başımızın çaresine bakarız. İngiltere’den nasıl bir Brexit çıktıysa bizim de olabilir” diye konuştu.

HAMAS'IN SİYASİ VİZYON BELGESİ UZLAŞMANIN TEMELİ

Erdoğan, Hamas lideri Meşal'in açıkladığı 1967 sınırları içinde Filistin devleti kurulmasına ilişkin belgenin önemli bir adım olduğunu söyledi.

Hamas'ın açıkladığı ve 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kabulünü içeren Siyasi Vizyon Belgesi'ni değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben bu konuda netim. Müslüman Kardeşler teşkilatını terör örgütü olarak kabul etmiyorum. Başbakanlığımdan bu yana, tüm mahfillerde işledim bu görüşü. American Jewish Committee’de de işledim bu görüşü, Bush ve Obama ile yaptığım görüşmelerde de işledim.

TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEZSİNİZ

Ellerinde silah yok bunların. Tamamen fikri altyapısı olan bir teşkilat bu. Elinde silah olmayan bir teşkilat için terör örgütü diyemezsiniz. Faaliyetleri öyle bir çerçeveye oturtulamaz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: “Gannuşi’nin ve Halid Meşal’in onlar hakkında olumsuz bir kanaatleri yok. Hamas’ın geldiği noktayı, yeni bir siyasi vizyon belgesiyle açıklamış olması tabii ki önemlidir.

BAŞKENTİN KUDÜS OLMASI

1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulmasının, ulusal uzlaşı formülünün temeli olacağını belirtiyorlar. Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti olması gerektiğini vurguluyorlar. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Hamas dahil Filistinli tüm kesimleri kapsayacak biçimde inşa edilmesi gerektiğine değiniyorlar. Altını çizdikleri bir diğer konu da, çekişmelerinin Yahudilik ve Yahudilerle değil, Siyonizmle olduğu. Mültecilerin geri dönüşünü temel bir hak olarak görmeleri de önemli bir husus.”

TRUMP DÜŞÜNCEMİZE OLUMLU YAKLAŞACAKTIR

Erdoğan, PYD'ye destek verilmesini 'Obama döneminin kalıntısı' olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD askerlerinin terör örgütü PYD mensuplarıyla birlikte hareket etmesi ve zırhlı araçlarla korumaya almasına ilişkin soruyu, “Yapılanları, adeta Obama döneminin bir kalıntısı, o dönemdeki komuta heyetinin aynı şeyleri devam ettirmesi olarak görüyorum” diye yanıtladı. Konuyu Trump'la görüşüceğini yineleyen Erdoğan şunları söyledi:

BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE...

“Ziyaretimizde tüm bunları sayın Başkanla görüşeceğiz, resimleriyle kendilerine aktaracağız. Bunların bizi ne kadar rahatsız ettiğini ifade edeceğiz. Bu şekilde devam edecek olursa Amerika ile uzlaşma içinde olmamız mümkün değil. Bizler, NATO’da beraber olduğumuz ve stratejik müttefikimiz olan ABD’nin terör örgütleriyle beraber hareket etmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Bunları kendilerine anlatacağız. Sanıyorum ki Sayın Trump da bizim bu düşüncelerimize olumlu yaklaşacaktır.”

GÜNEYDOĞU'DA GÜZEL SONUÇ ÇIKTI

Erdoğan, Doğu'da ve Güneydoğu'da 'Evet' oylarındaki büyük artışa vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan halk oylamasında Doğu ve Güneydoğu'da verilen 'Evet' oylarının artışına ilişkin soruyu yanıtlarken, “Beklenenden fazla çıkmadı. Aslında Doğu'da, Güneydoğu'da biz daha fazla bekliyorduk. Ama güzel bir netice çıktı. Bazı yerde 1’e 2, 1’e 3, hatta 1’e 10 artış olan yerler var” diye konuştu.

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