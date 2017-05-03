03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:12Güneş 05:53Öğle 13:08İkindi 16:58Akşam 20:10Yatsı 21:43
    • 20°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 94.356 -0.32
  • Altın: 142,531 -0.75
  • Dolar: 3,5238 -0.76
  • Euro: 3,8431 -0.71

Erdoğan'dan o isimlere tepki: Trenden indiler

»
Erdoğan'dan o isimlere tepki: Trenden indiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte AK Parti'yi destekleyenler arasında bazılarının 'trenden indiğini' söyledi.
Erdoğan'dan o isimlere tepki: Trenden indiler Erdoğan'dan o isimlere tepki: Trenden indiler Erdoğan'dan o isimlere tepki: Trenden indiler

Erdoğan Hindistan dönüşü uçakta gazetecilerle önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan AK Parti’yi destekleyen yazarlar arasında dış politika konusunda tartışma olduğuna ilişkin hatırlatma üzerine, “Burada iki ayrı soru var. Birinci konuya bir açıklık getirmem lazım. Bahsettikleriniz arasında, kurucusu olduğum partiyi geçmişte desteklemiş olanlar bulunabilir. Ama onların bu desteklerini daha sonra da aynen sürdürdüklerini düşünmüyorum. Daha sonra ibreleri değişti” dedi. 

ÇİRKİN YAKLAŞIMLARA ŞAHİT OLDUK 

“Yol arkadaşlığı, gönül arkadaşlığı önemlidir. Yol arkadaşıysan, gönül arkadaşıysan, pazara kadar değil mezara kadar gidilir. Bunların bir kısmı pazara kadar geldiler, sonra trenden indiler” ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: “Hele hele son dönemde, çok çirkin, kabul edemeyeceğimiz yaklaşımlara şahit olduk. Bu bir defa yolda, çizgide istikrarsızlıktır. Sırat-ı müstakim’den sapmadır. 'İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor' deniliyor. Bir siyasi partinin çalışmalarında, İslamcı olmak ya da olmamak şeklinde bir ayrım yapmak zaten yanlış. Biz tekkeye mürid aramıyoruz ki. 

BAZILARI İŞİ ŞİRAZEDEN ÇIKARDI 

Siyasi parti için esas olan, dürüst, ilkeli, vatanını miletini seven, parti ilkelerine uyacak insan aramaktır. Yapılması gereken budur. Ama bazıları işi tamamen şirazesinden çıkardı. İşi, kendi doğrularını benimseyen, kendilerinin belirledikleri çerçevede kalan insanları ‘doğru’, onun dışındaki insanları da ‘yanlış’ addetme noktasına getirdiler. Oysa hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Onların da böyle bir hakları, yetkileri yok, benim de yok. Kaldı ki ebedi alemin ölçüsü hiçbirimizin elinde değil. Kimse bunu teraziye çıkarmasın. Hele hele çok ağır olacak ama uluhiyet davasına da kimse girmesin.” 

BATI ŞİMDİ ADETA 'EVET'Çİ KESİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'yla, Avrupa Birliği ile gelinen noktaya ilişkin değerlendirmesinde, “Dış politika konusunda, AB konusunda kanaatlerimizi zaten söyledik. AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Malta’da gayri resmi bir toplantıları oldu. Bizi temsilen de Mevlüt bey katıldı. Şimdi adeta Evet’çi kesildiler. ‘Şu anda ne yapmamız lazım’ havası içerisindeler” dedi.  

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇSINLAR

“Yapılması gereken şey belli. Fasılları hemen masaya yatırıp, Türkiye’nin önünü açmaları lazım” diyen Erdoğan, “Aksi taktirde bizim de bazı hesaplarımız olacaktır. Hâlâ bekletmeyi, kapıları kapatmayı tercih ederlerse, bizde başımızın çaresine bakarız. İngiltere’den nasıl bir Brexit çıktıysa bizim de olabilir” diye konuştu. 

HAMAS'IN SİYASİ VİZYON BELGESİ UZLAŞMANIN TEMELİ

Erdoğan, Hamas lideri Meşal'in açıkladığı 1967 sınırları içinde Filistin devleti kurulmasına ilişkin belgenin önemli bir adım olduğunu söyledi. 

Hamas'ın açıkladığı ve 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kabulünü içeren Siyasi Vizyon Belgesi'ni değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben bu konuda netim. Müslüman Kardeşler teşkilatını terör örgütü olarak kabul etmiyorum. Başbakanlığımdan bu yana, tüm mahfillerde işledim bu görüşü. American Jewish Committee’de de işledim bu görüşü, Bush ve Obama ile yaptığım görüşmelerde de işledim. 

TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEZSİNİZ 

Ellerinde silah yok bunların. Tamamen fikri altyapısı olan bir teşkilat bu. Elinde silah olmayan bir teşkilat için terör örgütü diyemezsiniz. Faaliyetleri öyle bir çerçeveye oturtulamaz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: “Gannuşi’nin ve Halid Meşal’in onlar hakkında olumsuz bir kanaatleri yok. Hamas’ın geldiği noktayı, yeni bir siyasi vizyon belgesiyle açıklamış olması tabii ki önemlidir. 

BAŞKENTİN KUDÜS OLMASI 

1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulmasının, ulusal uzlaşı formülünün temeli olacağını belirtiyorlar. Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti olması gerektiğini vurguluyorlar. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Hamas dahil Filistinli tüm kesimleri kapsayacak biçimde inşa edilmesi gerektiğine değiniyorlar. Altını çizdikleri bir diğer konu da, çekişmelerinin Yahudilik ve Yahudilerle değil, Siyonizmle olduğu. Mültecilerin geri dönüşünü temel bir hak olarak görmeleri de önemli bir husus.” 

TRUMP DÜŞÜNCEMİZE OLUMLU YAKLAŞACAKTIR

Erdoğan, PYD'ye destek verilmesini 'Obama döneminin kalıntısı' olarak değerlendirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD askerlerinin terör örgütü PYD mensuplarıyla birlikte hareket etmesi ve zırhlı araçlarla korumaya almasına ilişkin soruyu, “Yapılanları, adeta Obama döneminin bir kalıntısı, o dönemdeki komuta heyetinin aynı şeyleri devam ettirmesi olarak görüyorum” diye yanıtladı. Konuyu Trump'la görüşüceğini yineleyen Erdoğan şunları söyledi: 

BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE... 

“Ziyaretimizde tüm bunları sayın Başkanla görüşeceğiz, resimleriyle kendilerine aktaracağız. Bunların bizi ne kadar rahatsız ettiğini ifade edeceğiz. Bu şekilde devam edecek olursa Amerika ile uzlaşma içinde olmamız mümkün değil. Bizler, NATO’da beraber olduğumuz ve stratejik müttefikimiz olan ABD’nin terör örgütleriyle beraber hareket etmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Bunları kendilerine anlatacağız. Sanıyorum ki Sayın Trump da bizim bu düşüncelerimize olumlu yaklaşacaktır.” 

GÜNEYDOĞU'DA GÜZEL SONUÇ ÇIKTI

Erdoğan, Doğu'da ve Güneydoğu'da 'Evet' oylarındaki büyük artışa vurgu yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan halk oylamasında Doğu ve Güneydoğu'da verilen 'Evet' oylarının artışına ilişkin soruyu yanıtlarken, “Beklenenden fazla çıkmadı. Aslında Doğu'da, Güneydoğu'da biz daha fazla bekliyorduk. Ama güzel bir netice çıktı. Bazı yerde 1’e 2, 1’e 3, hatta 1’e 10 artış olan yerler var” diye konuştu. 

GÜNEŞ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
18 vekilin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de! İşte o isimler18 vekilin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de! İşte o isimlerKılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 18 milletvekiline ait dokunulmazlığı kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.
Erdoğan'dan o isimlere tepki: Trenden indilerErdoğan'dan o isimlere tepki: Trenden indilerCumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte AK Parti'yi destekleyenler arasında bazılarının 'trenden indiğini' söyledi.
CHP'de kazan kaynadı! Akşener ve Ahmet Türk'e...CHP'de kazan kaynadı! Akşener ve Ahmet Türk'e...2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin CHP milletvekili Deniz Baykal’ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ya aday ol ya bırak” çağrısı CHP kulislerini hareketlendirdi.
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklamasıKremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklamasıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in yarınki görüşmede askeri teknik işbirliğinin de masaya yatırılacağını söyledi.
CHP'de çatlak! Baykal'a cevap verdi..CHP'de çatlak! Baykal'a cevap verdi..CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultay tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadıBaşbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 979 gün sonra tekrar üye olmak için kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti'ye geldi.
  • Kılıçdaroğlu, çileden çıktı! Kovarım02 Mayıs 2017 Salı 15:30
  • Erdoğan'ın üyeliğine çok kızdı! İzin vermeyecekmiş02 Mayıs 2017 Salı 15:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen AK Parti'ye döndü02 Mayıs 2017 Salı 14:07
  • Başbakan resmen açıkladı! Adayımız Erdoğan02 Mayıs 2017 Salı 13:53
  • Erdoğan AK Parti'de! Böyle imzaladı02 Mayıs 2017 Salı 13:45
  • Devlet Bahçeli’den çarpıcı FETÖ’yle mücadele yorumu02 Mayıs 2017 Salı 12:59
  • Bahçeli son noktayı koydu: MHP'ye bakanlık verilecek mi?02 Mayıs 2017 Salı 11:37
  • Bahçeli'den hodri meydan: Kanıtlamayan şerefsizdir02 Mayıs 2017 Salı 11:12
  • CHP'de isyan çıktı! İşte Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacak isim02 Mayıs 2017 Salı 11:10
  • Tarihi gün! Resmen başlıyor02 Mayıs 2017 Salı 08:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri