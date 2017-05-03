03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret!

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Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında 2015'in Aralık ayında yaşanan uçak krizinin ardından beşinci kez bugün Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında 2015'in Aralık ayında yaşanan uçak krizinin ardından beşinci kez bugün Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya gelecek.

Erdoğan'ın, Putin'in davetlisi olarak geleceği Soçi'de, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaretin, Türkiye-Rusya diyalog sürecinde, "üst düzey temas trafiğinin devamı" olarak görülmesi gerektiği belirtiliyor.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye ve Rusya arasında savunma sanayisinden turizm ve ticarete kadar ikili konular ele alınırken bölgesel konular da etraflı bir şekilde değerlendirilecek.

Görüşmede, Rusya'da yaşayan ve ticaretle uğraşan Türk vatandaşlarının çalışma izinleri, vize ve şirketlere yönelik faaliyet yasaklarının da görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasında 2015'in Aralık ayında yaşanan uçak krizinden bu yana St. Petersburg, Çin, İstanbul ve Moskova'nın ardından bugün beşinci kez Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya gelecek.

İKİ LİDERDEN OLUMLU MESAJLAR

İki lider en son 10 Mart'ta Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı, anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısı için bir araya gelmiş, Kremlin Sarayı'nda baş başa görüşmüştü.

Erdoğan, bu görüşmede konsey toplantısıyla "normalleşme" sürecinin sona erdirildiğine inandığını belirterek "Artık bu kelimeyi telaffuz etmek istemiyoruz. Bundan sonraki beklentimiz karşılıklı güven unsurunu tesis etmek ve siyasi düzeydeki diyaloğun ekonomik alana sirayet etmesini sağlamaktır." ifadesini kullanmıştı.

Putin de "İlişkilerimizin hak ettiği seviyeye çıkması için aktif bir biçimde çalışıyoruz. Rusya ve Türkiye askeri ve istihbarat makamları arasında böyle yakın iş birliği kurulacağını kimse beklemiyordu." açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Putin, Türk şirketlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması için siyasi kararın alındığını da vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı bugün bu konuyu dile getirdi. Özellikle yasakların uygulandığı inşaat sektöründe çalışan Türk çalışanlarına değinildi. Bugün Sayın Cumhurbaşkan ile bunun ne zaman kaldırılacağı konusunda anlaştık. Bu yasak en yakın zamanda kaldırılacak. Bu bizim bugünkü anlaşmamızdan sonra sadece teknik bir konudan ibarettir. Diğer konuları çözmeye devam edeceğiz."

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