Fındıkta hastalık alarmı

Dünya pazarında yüzde 85 payla liderlik koltuğuna yerleşen Türk fındığı, son dönemlerde küllenme hastalığıyla karşı karşıya.

Bu risk nedeniyle küresel pazardaki payı yüzde 65 seviyelerine kadar gerileyen fındıkta kayıpları önlemek amacıyla bir dizi önlem alınmaya başlandı. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, Tarım Bakanlığı başta olmak üzere ziraat odaları, borsalar ve ihracatçı birlikleri dahil tüm kesimleri, külleme hastalığıyla etkin şekilde mücadele etmeye çağırdı.

KAYIP 300 MİLYON Ş

Külleme nedeniyle üç yıl önce kayıp olmadığını ancak, geçen yıl 100 bin ton civarında yani yaklaşık 300 milyon dolar kayıp yaşandığını düşündüklerini belirten Başkan Gören, “Türkiye’de fındık üretimi yapılan 700 bin hektar alanın yüzde 80’inde külleme ile mücadele gerekiyor. Külleme ile mücadelede ilaçlama ve işçilik maliyeti dönüm başına 45 TL. Yani külleme ile mücadelenin toplam maliyeti yaklaşık 250 milyon TL” dedi. Gören, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın geçen yıl için rekolte beklentisinin 450 bin ton olduğunu anımsattı.

LİDERLİK TEHLİKEDE

Ardından bu rakamın 420 bin tona revize edildiğini, kendilerinin ise 650 bin tonluk rekolte beklediklerini ifade eden Gören, şunları kaydetti: "Sırasıyla 600 bin, 550 bin ve son olarak da 500 bin tona revize ettik. Burada da rekolteye külleme hastalığının negatif etkisi oldu. Eğer mücadele etmezsek dünyada birinci sırada gelen Türk fındığında önemli kayıplar yaşarız.” Gören, Türkiye’de 40’ın üzerinde firmanın ileriyi görebilmek adına rekolte araştırması yaptırdığına da dikkati çekerek, "Bu yıl 550 bin ton bekliyoruz. Ama asıl rekolte kendini 15 Haziran gibi belli eder" dedi.

YENİ ŞAFAK