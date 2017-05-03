03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Sahte öğretmenden yüzsüz savunma

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Trabzon'da 19 yıldır sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan kadının avukatının savunması pes dedirtti.
Sahte öğretmenden yüzsüz savunma
Sahte öğretmenden yüzsüz savunma Sahte öğretmenden yüzsüz savunma Sahte öğretmenden yüzsüz savunma

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 19 yıldır sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan ve hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ile 'kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' iddiasıyla dava açılan R.G.S.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı, iddia edilen zarar konusuna katılmadıklarını, öne sürülen miktarın da gerçek zarar olmadığını söyleyerek, "Eğer verdiği hizmeti kabul etmeyip alınan maaşı gerçek zarar olarak kabul edersek, öğrencilerin de bu hizmet karşılığında almış oldukları diplomaların iptal olması gerekir" dedi.

Hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' iddiasıyla dava açılan R.G.S., 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya katılmazken, Milli Eğitim Bakanlığı vekili avukat Elmas Turhan da bakanlığın davaya katılma talebini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

'KALP HASTASI OLDUM'

Geçirdiği soruşturmada bakanlık tarafından ihraç edilen ve hakkında açıldığı davası süren R.G.S., savcılığa verdiği ifadesinde öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Çok pişmanım. Devleti zarara uğratmadım. Ama çok çalıştım. Rapor kullanmadım. Sicilim başarılarla doludur. Benim 19 senelik emeklerim ne olacak? Mesleğe atanıp göreve başladıktan sonra bu işin duyulması konusunda çok korktum. Meslek hayatımda çok başarılı oldum. Bu olay benim bunca yıllık sırrımdı. Ama çok sıkıntısını yaşadım. Kalp hastası oldum. Bu olay ortaya çıktından sonra kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüm. Ömür boyu ritm bozukluğu ilacı kullanacağım" dedi.

'DİPLOMALARIN DA İPTAL OLMASI GEREKİR'

Devam eden duruşmada sanık avukatı iddia edilen zarar konusuna katılmadıklarını, öne sürülen miktarın da gerçek zarar olmadığını söyleyerek, "Müvekkilim kurumdan almış olduğu bu paralar karşılığında hizmet vermiştir. Eğer bu hizmeti kabul etmeyip alınan maaşı gerçek zarar olarak kabul edersek, öğrencilerin de bu hizmet karşılığında almış oldukları diplomaların da iptal olması gerekir" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, geriye dönük süre içerisinde iddia edilen dolandırıcılık suçu nedeniyle oluşmuş zarar var ise bu miktarın ne kadar olduğunun tespit edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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