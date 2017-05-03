03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Atalay Demirci için istenen ceza belli oldu!

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Komedyen Atalay Demirci hakkında, FETÖ soruşturması kapsamında bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Atalay Demirci için istenen ceza belli oldu!
Atalay Demirci için istenen ceza belli oldu! Atalay Demirci için istenen ceza belli oldu! Atalay Demirci için istenen ceza belli oldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, komedyen Atalay Demirci hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede Demirci’nin “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Demirci’nin, FETÖ ile irtibatının olduğu bilinen Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yapmış olduğu Twitter konuşmalarının belirlendiği kaydedilen iddianamede, konuşmalara yer verildi. Şükür’ün “kimse yardım etmedi” şeklindeki sözünün dikkat çektiği belirtilen iddianamede, Demirci’nin Şükür’ü teselli etmeye çalıştığı belirtildi. Demirci’nin Twitter üzerinden Kanter’e ise “Enes’im biliyorum az çok tahmin edebiliyorum. Allah yardımcımız olsun hepimizin kardeşim. Tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada anlarsın kardeşim” şeklinde mesaj attığı kaydedildi.

İddianamede, Demirci’nin üstünde ve evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bir adet telefon, bir adet bilgisayar, bir adet Ipad, 31 Ocak 2011 tarihine ait Zaman gazetesinin ilk sayfası ve çeşitli sayılarda CD/DVD ile flash belleğe el konulduğu belirtildi.

DARBE GİRİŞİMİNDEN 10 GÜN ÖNCE ŞÜKÜR VE KANTER İLE GÖRÜŞMÜŞ

İddianamede ifadesine yer verilen Demirci, örgütün bankası olan Bank Asya’da hesabının olduğunu, 17-25 Aralık sürecinden sonra bu hesabında cüzi miktar bırakarak tüm kredi kartı ve hesaplarını kapattığını söyledi. Demirci, 15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün önce Enes Kanter ve Hakan Şükür ile görüntülü konuştuğunu anlatarak, Kanter ile görüşmelerinde kendisinden almış olduğu 100 bin dolar borcu planladığı tarihte ödeyemeyeceğini söylediğini iddia etti. Demirci, Şükür ile ise kendi sıkıntıları nedeniyle görüştüğünü öne sürdü.

Gösteri amaçlı yurt dışına birçok kez gittiğini anlatan Demirci, Dünya Radyo’da çalıştığı sıralarda “Vefa” kod adlı Muhammed Yusuf Kulaksız isimli şahsın kendisini Gülen ile tanıştırmak için yurt dışına birlikte gittiklerini söyledi. Demirci, bu ziyaretten dolayı gittiği gösterilerden de “Fetullah Gülen’i ziyaret etmenin manevi hazzı” nedeni ile ücret kazancının olmadığını kaydederek, çevresinde daha çok FETÖ’ye mensup kişilerin olduğundan dolayı popülerliğinin de arttığını ifade etti. Demirci, katıldığı bazı yarışma programlarında örgütün kendisi lehine oy kullandığını sözlerine ekledi.

Demirci, darbe girişimi ile ilgili kimseden duyum almadığını iddia ederek, örgütü “dine hizmet etmekte olan bir cemaat yapısı” olarak değerlendirdiğini söyledi. Kendisini örgüt mensubu olarak görmediğini fakat kandırıldığını ve kullanıldığını hissettiğini söyleyen Demirci, örgüte yapmış olduğu “hizmetlerden” dolayı pişmanlık duyduğunu kaydetti.

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