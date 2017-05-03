03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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3 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!

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3 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
Türkiye’nin 911 km’lik Suriye sınırının 512 km’lik kısmı terör örgütü YPG’nin denetiminde.
3 ülke Türkiye'ye karşı birleşti! 3 ülke Türkiye'ye karşı birleşti! 3 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!

Türkiye’nin hem doğuda hem de batıda YPG unsurlarını havadan ve top atışlarıyla vurmasının ardından ABD, Rusya ve Suriye, Türkiye sınırında YPG’nin yanında adeta bir kalkan oluşturdu. Suriye’nin kuzeydoğusunda sınır hattına ABD askerleri, KobaniTelabyad bölgesine YPG’ye katılan yabancı savaşçılar, batıdaki Afrin’e ise Rus askerleri konuşlandı. Yine burada YPG kontrolündeki bölgeye Suriye bayrağı asıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Fırat Kalkanı Operasyonu ile Cerablus ve El Bab, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü DEAŞ’tan alındı. Gazete Habertürk'ten Şefik Dinç'in haberine göre TSK’nın YPG mevzilerini vurmasından sonra YPG kontrolünde olan bölgede askeri hareketlilik arttı. Karaçok Dağı’na yapılan hava operasyonundan sonra ABD’li askerler bölgeye gitti ve terör örgütü YPG’lilerle görüntü verdi. ABD ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelip YPG saflarında çatışmalara giren yabancıların da görüntüleri yayılmaya başladı. Kesin olmayan rakamlara göre bu sayı 900’ü buldu.

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RUS ASKERİ VE SURİYE BAYRAĞI

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı’nda YPG unsurlarını havadan vuran TSK, bu kez de Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’i ÖSO denetimindeki bölgeden top atışlarıyla ateş altına aldı. TSK’nın bu hamlesinin ardından bu kez de devreye Rusya ve Suriye girdi. Afrin’de Rus askerleri, YPG’lilerle görüntü verirken, YPG bayrağının yanına Suriye bayrağı asıldı. ÖSO denetimindeki ve TSK’nın bulunduğu Azez’in hemen güneyindeki Ayn Dakna ve yine Azez’in batısındaki Afrin’e bağlı Maranas Köyü’nde YPG bayrağının yanına Suriye bayrağı asıldı. Öte yandan Suriye rejim güçlerinin de destek için bu bölgeye gittiği belirtiliyor. Afrin’e konuşlanan Rus askerlerinin burada 2 üs kuracakları da gelen bilgiler arasında. Suriye’de Esad’ı destekleyen Rusya’nın askerlerini gönderdiği Afrin ise rejim güçlerinin kontrolünde bulunan Lazkiye’nin kuzeyinde yer alıyor.

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ABD ASKERİ HER YERDE

Doğu’da Suriye Türkiye sınırının başladığı yerden Fırat Nehri’nin bulunduğu bölgeye kadar 395 km’lik alanda, özellikle Kamışlı ve Telabyad’da ABD’li askerler konuşlanmış durumda. TSK’nın 25 Nisan’da Karaçok Dağı’ndaki YPG unsurlarını vurmasından hemen sonra bölgeye ABD askerleri gitmişti. Daha sonra da ABD’li askerler zırhlı araçlarla Kamışlı’da görüntülendi. Akçakale’nin karşısındaki Telabyad’da da sınıra yakın bir binaya daha önce ABD bayrağı çekilmişti. ABD askerinin YPG’lilere adeta kalkan olduğu bir diğer nokta ise Münbiç. TSK’nın da desteğiyle El-Bab’ı DEAŞ’tan temizleyen ÖSO, yönünü Münbiç’e çevirdiğinde bu kez buraya ABD askerleri konuşlandı. Yine Münbiç’te ABD askerinin yanı sıra rejim askerleri de konuşlanmış durumda. Telabyad-Kobani arasındaki bölgede ise YPG’ye katılan yabancılar bulunuyor.

Yerel kaynakların Twitter üzerinden paylaştığı son görüntülere göre, Türkiye sınırındaki Ayn Dakna’ya da Suriye bayrağının çekildiği görüldü.

AFRİN'E SURİYE BAYRAĞI

Türkiye-Suriye sınırında, Kilis’in tam karşısında bulunan Afrin’de Rus askerleri YPG’ye takviye olurken Türkiye’den görülen Halep’in Ayn Dakna Köyü’ndeki yüksek bölgelere Suriye bayrağı çekildiği öğrenildi. PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin askeri kolu YPG sözcüsü Redur Xelil’in 20 Mart’ta Rusya’nın Afrin’de askeri üs kuracağını iddia etmesinin üzerinden 2 hafta sonra bölgeye giren Rus bayraklı askeri araçların fotoğrafları önceki gün yayımlanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise “Suriye topraklarında yeni Rus askeri üsleri açma planı yok” iddialarını yalanlamıştı. Rus askerlerin Afrin’de konuşlandı- ğına dair yeni görüntüler gelirken bölgede YPG ile Moskova’nın bir üs kurulması konusunda anlaştığına dair yeni iddialar dolaşıyor.

HABERTÜRK

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