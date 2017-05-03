03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Yatırım ve üretimsiz istihdam kalıcı olmaz

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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, istihdam seferberliğine yönelik bir değerlendirmede bulundu.
Yatırım ve üretimsiz istihdam kalıcı olmaz
Yatırım ve üretimsiz istihdam kalıcı olmaz Yatırım ve üretimsiz istihdam kalıcı olmaz Yatırım ve üretimsiz istihdam kalıcı olmaz

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada, “Eğer istihdam seferberliği yatırım ve üretim ile desteklenmez ise bu yönde yapılacak çalışmalar kalıcı olmaz. Böyle olunca da istihdamda sürekli bir artışı yakalayamazsınız. O zaman gidip ‘gelecek sene bu kadar adam alacaksınız’ diyemezsiniz. Bizce asıl olması gereken ise istihdamın yatırımlar ile oluşturulmasıdır. Bunun dışında yapılanlar kriz dönemini atlatmaya yönelik adımlardan ileri gitmez” diye konuştu.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Erzurum’da gerçekleştirdikleri ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’ dolayısıyla Erzurum’da basın mensupları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, 1 Mayıs, Erzurum ve çalışma hayatı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. 

KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN MİNİMUN ORANLARA ÇEKİLMESİ EKONOMİMİZİ RAHATLATIR

Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarının başında kayıt dışı istihdamın geldiğini belirten Arslan, bugün Türkiye’deki kayıt dışı istihdamın yüzde 33 seviyelerinde olduğuna dikkat çekti. Bu oranın OECD verilerinin çok üzerinde olduğunu vurgulayan Arslan, “OECD’nin kabul gördüğü kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15’tir. Bizdeki durum ise bunun iki katı. Eğer, bizde bu oranı yüzde 15’e indirebilirsek bu ekonomimiz için, kayıt dışılıktan uzak duran ancak yükün gene onun omuzlarına bindirildiği işveren, esnaf yani herkes için olumlu sonuçlar doğurur” dedi. 

İSTİHDAM, YATIRIM VE ÜRETİM İLE DESTEKLENMELİDİR

Arslan, Türkiye’de artan işsizliğe karış 2 milyon kişiye iş olanağı oluşturmak için başlatılan istihdam seferberliği ile ilgili de görüşlerini paylaştı.  İstihdam seferberliği ile 2 milyon kişiye iş olanağı oluşturulacak olmanın önemli olduğunu vurgulayan Arslan, oluşacak istihdamın kalıcı olması için ise üretim ve yatırımın gerekli olduğunun alını çizdi. Arslan, şöyle konuştu: “Eğer istihdam seferberliği yatırım ve üretim ile desteklenmez ise bu yönde yapılacak çalışmalar kalıcı olmaz. Böyle olunca da istihdamda sürekli bir artışı yakalayamazsınız. O zaman gidip ‘gelecek sene bu kadar adam alacaksınız’ diyemezsiniz. Bizce asıl olması gereken ise istihdamın yatırımlar ile oluşturulmaktır. Bunun dışında yapılanlar kriz dönemini atlatmaya yönelik adımlardan ileri gitmez.”

Milli Gazete

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