Erdoğan’ın Gül’e meydan okuduğunu iddia etti

Hükümet’e en yakın kalemlerden Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklamalarından bir bölümünün “11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yönelik olduğunu”, Erdoğan’ın Gül’e meydan okuduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün düzenlenen törenle resmen AK Parti’ye üye olmuştu. Törene Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimler katılırken, Abdullah Gül ile Bülent Arınç’ın katılmamaları dikkat çekmişti.

Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmada Gül’e mesaj verdiği ileri sürüldü.

Abdülkadir Selvi Hürriyet’teki yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklamalarından bir bölümünün “11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yönelik olduğunu”, Erdoğan’ın Gül’e meydan okuduğunu savundu.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İLK KEZ ABDULLAH GÜL MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Temmuz 2001 tarihinde AK Parti’yi kurarak yola çıkarken yanında olan isimlerden bazıları o salonda yoktu. Bülent Arınç ve Abdullah Gül gibi. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu salondaydı. Cumhurbaşkanı salona girince Davutoğlu ile tokalaştı.

Ama o fotoğraf karesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yoktu.

Erdoğan, 16 Nisan sonrasında hayır cephesinin cumhurbaşkanı adayı ve yeni parti kurma çalışmaları yapıyor gibi spekülasyonlara konu olan Abdullah Gül’e ilk kez mesaj gönderdi. “Bu ağır yükü çekemeyenleri, onları ademe mahkûm ediyor, değerlendirmesini milletimize bırakıyoruz” dedi.

Sözlerinin devamı mıh gibiydi. “Bugüne kadar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedim.”



Şimdiye kadar, Abdullah Gül konusunda en ufak bir imada dahi bulunmayan Erdoğan, ilk kez böyle bir konuşma yaptı. Bir anlamda meydan okudu.”