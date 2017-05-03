03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Recep İvedik'i uçurduk!

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Yılın ilk 4 ayında sinema salonlarında Recep İvedik rüzgarı esti.
Recep İvedik'i uçurduk!
Recep İvedik'i uçurduk! Recep İvedik'i uçurduk! Recep İvedik'i uçurduk!

 Sinemalar tarihinde ilk kez 4 ayda 30 milyon bilet satıp, 372 milyon lira hasılat yaparken, bu hasılatın yüzde 22’sini tek başına Recep İvedik 5 gerçekleştirdi. Film 7.3 milyon kişiyle 85 milyon lira gişe yaptı.

Sinemalarda 2017 yılına rekorla başladı. Türk sinema tarihinde ilk defa yılın 4 ayında 30 milyon adet bilet satılırken, 372 milyon lira hasılat gerçekleşti. Bu rakam 2016, 24 milyon bilet, 290 milyon TL hasılatta kalmıştı. Sinemalardaki bu artışta Recep İvedik 5’in katkısı ise büyük oldu. Film tek başına 85 milyon liralık ciroya ulaşarak, toplam hasılatın yüzde 22’sini elde etmiş oldu. İlk 4 ayda 126 yeni film gösterime girerken en çok izlenen yabancı yapım ise kısa süre önce gösterime giren Hızlı ve Öfkeli 8 oldu. Film gişede 32 milyon lira hasılat yaptı.

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3 FİLM ÖNE ÇIKTI

2016’da sinema izleyicisi yüzde 3.2 düşüş yaşarken, sinemalar 2017’ye rekorla başladı. Yılın ilk 4 ayında 126 yeni film gösterime girerken, ortalama bilet fiyatı da 12.11 TL oldu. Sinema salonlarının yüzünü güldüren 3 yerli film öne çıktı. Recep İvedik ilk sırayı alırken, Çalgı Çengi İkimiz ve Olanlar Oldu ilk 4 ayın en çok izlenen yerli yapımları olmayı başardı. Bu yıl yabancı filmlerin izlenirliği de arttı. Sinemada en çok izlenen yabancı film ‘Hızlı ve Öfkeli 8’ olurken, bu filmi sırasıyla Moana, Logan ve John Wick 2 izledi. TEK BAŞINA 400 MİLYONRecep İvedik serilerinin ilk filmi 2008 yılında gösterime girerken, Şahan Gökbakar 9 yılda 5 filmden rekor gelire ulaştı. Bugüne kadar Türkiye’de 26.6 milyon izleyiciyi sinema salonlarına çeken Recep İvedik filmleri, sinemalarda 250 milyon liraya yakın hasılat yaptı. Yurtdışında da 4 milyona yakın izleyiciye ulaşan Recep İvedik filmlerinin bu ülkelerde de 50 milyon liraya yakın gişe geliri elde ettiği tahmin ediliyor. En çok Almanya’da izlenen Recep İvedik filmlerinin DVD, internet ve TV satışlarıyla toplamda 400 milyon liraya yakın gelir elde ettiği tahmin ediliyor.  

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62 MİLYON KİŞİYİ YAKALAR

GEÇTİĞİMİZ yıl yaşanan olumsuzluklar sinemayı da vurmuştu. 2015’e göre yüzde 3.2 azalan sinema seyircisi 58 milyonda kalmıştı. Bu yıl yerli filmlerin sayısının arttığını anlatan yetkililer, “Geçtiğimiz yıl sinemalar beklentilerin çok altında hasılat yapabildi. Bu yıl izleyici sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.5 artmış durumda. Bu artışın yıl geneline yayılacağını tahmin ediyoruz. 2017 sonunda sinemalar 62 milyon izleyici ve 750 milyon lira hasılat elde edebilir” dedi.

%26.5: 2017’de ilk 4 ayda izleyici sayısındaki artış oranı
28.4: 2017’de ilk 4 ayda sinema salonlarının hasılatındaki artış
126: İlk 4 ayda gösterime giren yeni film sayısı
12.11 TL: Sinema salonlarında ortalama bilet fiyatı
32.4 milyon TL: 2017’nin en çok izlenen yabancı filmi Hızlı ve Öfkeli 8’in hasılatı
750 milyon TL: 2017 sonunda sinema salonlarının tahmini hasılat rakamı
%58.3: 2017’nin ilk 4 ayında toplam hasılatta yerli filmlerin payı

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