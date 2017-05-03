03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Merkel'den flaş Türkiye açıklaması!

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması!
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması! Merkel'den flaş Türkiye açıklaması! Merkel'den flaş Türkiye açıklaması!

Kölner Stadtanzeiger gazetesine konuşan Merkel, partisinden gelen çifte vatandaşlığın kaldırılması yönündeki taleplere rağmen buna karşı çıktı. Eylül ayında yapılacak seçimlerde çifte vatandaşlık konusunun ön plana çıkarılmasına karşı çıkan Merkel, "Çifte vatandaşlık konusunda 1999'daki gibi bir seçim kampanyası olmayacak" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) aralık ayında yapılan parti kongresinde delegeler parti yönetimine rağmen çifte vatandaşlık yasasında değişiklik yapılması yönünde tavır ortaya koymuştu. Merkel ise bunu reddetmişti.

VATANDAŞLIK KONUSU

Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandum sonuçlarıyla çifte vatandaşlık konusunda bağ kurulmasına da karşı çıkan Merkel, "Ben referandumda çıkan sonuçla doğrudan bir bağ olduğunu düşünmüyorum. Benim için önemli olan Almanya'da uyumun başarılı olması, vatandaşlık konusu burada ana unsur değil" diye konuştu.

Merkel, partisinden yükselen "İslam yasası" taleplerine de karşı çıktı. Federal İçişleri Bakanlarının ilgili İslami kurumlarla yürüttükleri İslam konferansının iyi bir işbirliği olanağı sunduğunu kaydeden Angela Merkel," Ben belirli bir dini topluluk için bir yasa hazırlanmasını doğru bulmuyorum" dedi.

"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER BİZİM ÇIKARIMIZA"

Alman kamuoyunda kendisine yönelik söylenen "Geri kabul anlaşması nedeniyle baskılara boyun eğdiği" şeklindeki eleştirileri kabul etmeyen Merkel, "Başbakan olarak Türkiye'deki olumsuz gelişmeleri takip etme ve açıkça dile getirme konusunda özgür" olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN DE ÇIKARINA

Merkel, Türkiye'ye yönelik eleştirileri sadece kamuoyu önünde değil, Türk yetkililerle ikili görüşmelerde de dile getirdiğini belirtti. Angela Merkel, geri kabul anlaşmasının Türkiye'nin de çıkarına olduğunu vurguladı.

Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı sistemi değişikliği konusuna da değinen Merkel, "Şüphesiz eleştirilerimiz konusunda net olmalıyız, ancak bir o kadar da akılcı olmalıyız, çünkü Türkiye ile iyi bir ilişki bizim çıkarımıza" ifadelerini kullandı.

Merkel, Türkiye'de idamın yeniden getirilmesi yönündeki açıklamalar ve AB görüşmelerine etkisi konusunda ise, idamın yeniden yürürlüğe konulmasının Türkiye-AB görüşmelerinin "dayanağını ortadan kaldıracağını" söyledi.

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