03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Babası ağlamasına dayanamadı! Düzenek yaptı

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Antalyalı Ali İhsan Yıldırım, bir bacağı protez olan kızı 3 yaşındaki Özge'yi fizik tedaviye götüremediği için 150 liraya mal ettiği düzenekle yürümeyi öğretiyor.
Babası ağlamasına dayanamadı! Düzenek yaptı
Babası ağlamasına dayanamadı! Düzenek yaptı Babası ağlamasına dayanamadı! Düzenek yaptı Babası ağlamasına dayanamadı! Düzenek yaptı

Antalya'da alüminyum doğrama ustası 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım, bir bacağı protez olan kızı 3 yaşındaki Özge'yi fizik tedaviye götüremediği için 150 liraya mal ettiği düzenekle yürümeyi öğretiyor. Evinin tavanına asılı düzenekle adım atan minik Özge'nin en sevdiği hareket ise, tek bacağıyla düzenek sayesinde defalarca dönebilmesi.

Antalya'nın Kepez İlçesinde alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi 35 yaşındaki İlknur Yıldırım'ın 'Özge' adını verdikleri bebekleri, 1 Ocak 2014 tarihinde 6.5 aylık olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için bir özel hastaneye sevk edildi. Bu hastanede damar yolu henüz iyi olmadığı için bebeğe iğne yapmak amacıyla sol dizinin altına kateter takıldı. Bu işlemden sonra kuvözde kalırken sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen minik Özge'nin 13 günlükken sol bacağı, dizinin altında kesildi.

YANLIŞ İĞNE NEDENİYLE KESİLDİ İDDİASI

Baba Ali İhsan Yıldırım, Özge'nin yanlış iğne nedeniyle bacağının kesildiğini iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı. Bu sırada hastanedeki görevlilerle tartışan Yıldırım, stajyer hekimi tartakladığı gerekçesiyle 1 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra hukuk mücadelesine devam eden Yıldırım, “Özge'nin yanlış iğne nedeniyle bacağının kesildiğini tespit ettik. Fakat 'Genetik hastalığı vardı' diyerek bizi kandırmaya çalıştılar. Yaptırdığımız tahlillerde de genetik bir hastalığımız olmadığı ortaya çıktı" dedi.

SONUÇ ALAMADI

Yanlış iğne nedeniyle damar yırtılması sonucu bacağın kangren olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Ali İhsan Yıldırım, bu mücadelesinden de sonuç alamadı. 

YÜRÜMEK İSTEYEN KIZININ AĞLAMASINA DAYANAMADI

Kızının sokaktaki çocuklara balkondan baktığını ve ağlayarak onları izlediğini dile getiren baba Yıldırım, Özge'nin oynamak ve yürümek istediğini söyledi. Kızının protez bacağıyla yürümeyi öğrenmesi için gitmesi gereken fizik tedavi merkezlerine yeterli parası olmadığı için götüremediğini kaydeden Yıldırım, 150 lira maliyetle alüminyum ve ipten bir düzenek yaptı. Evin antresinin tavanına alüminyumdan düzenek yapan Yıldırım, uzun bir ip marifetiyle Özge'yi bu düzeneğe bağlıyor. Önce kızının elini tutarak yürüten Yıldırım, daha sonra karşısına geçerek Özge'nin kendisine doğru gelmesini istiyor. Her akşam işten gelen babasıyla 2 saat bu düzenekle yürüyen Özge, tek bacağıyla ayakta durarak etrafında da dönebiliyor. Baba Yıldırım, Özge'nin bu sistem sayesinde adım atmayı başardığını belirterek, “Kızım düşmediğini görünce mutluluktan havaya uçuyor" dedi.

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