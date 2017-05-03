03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Ankara'da hareketli saatler! Polis ateş açtı

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Ankara Çankaya'da sabah saatlerinde polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başlayan bir kişi bacağından vurularak yakalandı.
Ankara'da hareketli saatler! Polis ateş açtı
Ankara'da hareketli saatler! Polis ateş açtı Ankara'da hareketli saatler! Polis ateş açtı Ankara'da hareketli saatler! Polis ateş açtı

Başkentte FETÖ şüphelisi olduğu iddia edilen bir kişi kaçarken vurularak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda meydana gelen olayda, FETÖ şüphelisi olduğu öne sürülen bir kişi polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Polis müdürü olduğu öne sürülen şüpheli 'dur' ihtarına uymayınca vurularak yakalandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇIKTI

Başkentte, Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Arif Aygün, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayınca, bacağından vurularak yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, olay Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Arif Aygün, Turan Güneş Bulvarı’ndaki noterde işlem yaptırdığı sırada, noter görevlisi, Aygün’ün aranması olduğunu fark etti. Bunun üzerine görevli, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Aygün, yaklaşık 10 el ateş açılarak bacağından vuruldu.

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