03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Hastanede yakalanan PKK'lının kimliği şoke etti

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Kayseri’de çalıştığı inşaata yapılan operasyonla yakalanan PKK'lı terörist Harun Piran kod adlı Mustafa Birim’in (27) canlı bomba olduğu ortaya çıktı.
Hastanede yakalanan PKK'lının kimliği şoke etti
Hastanede yakalanan PKK'lının kimliği şoke etti Hastanede yakalanan PKK'lının kimliği şoke etti Hastanede yakalanan PKK'lının kimliği şoke etti

PKK'lı terörist Harun Piran kod adlı Mustafa Birim’in (27) canlı bomba olduğu ve keşif amacıyla Kobani’den Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince çalıştığı şehir hastanesi inşaatı şantiyesinde kaldığı konteynere gece yapılan baskınla yakalanan PKK'lı terörist Mustafa Birim'in uyuyan hücreye bağlı canlı bomba olduğu, keşif ve milis örgütlenmesi faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.


Diyarbakır Dicle İlçesi doğumlu Mustafa Birim’in, Kandil’de bölücü terör örgütünün kamplarında 5 yıl eğitim aldıktan sonra 2014 yılında Kobani’ye, oradan da 2015 yılında Türkiye’ye giriş yaparak, 2016’da Kayseri’deki eniştesinin yanına geldiği öğrenildi. Burada, Kocasinan ilçesindeki halen yapımı süren şehir hastanesi inşaatında işçi olarak çalışan ve diğer işçilerle birlikte yatakhane olarak kullanılan konteynerde kalan Mustafa Birim’in örgütün dağ kadrosundan olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Birim'in TEM Şubesindeki sorgusu sürüyor.

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