ABD'de Demokrat Partinin başkan adayı Clinton, seçimi kaybetmesinde Rusya ve FBI'ın etkisi olduğunu iddia etti.

Clinton, seçimini kaybettikten sonra ilk canlı yayın açıklamalarını, New York'taki "Kadınlar için Kadınlar" etkinliğinde CNN televizyonundan Christiane Amanpour'a yaptı.

"SEÇİM 12 GÜN ÖNCE YAPILMIŞ OLSA BAŞKANDIM"

Seçimi kaybettiği için kişisel olarak sorumluluğu üstlendiğini belirten Clinton, seçimin normal tarihinden 12 gün önce yapılmış olması halinde kazanabileceğini öne sürdü.

Sahip olduğu zorluk, sorun ve eksikliklerin farkında olduğunu vurgulayan Clinton, "Seçim 27 Ekim'de yapılmış olsaydı başkanınız olacaktım." dedi.

FBI Başkanı Jim Comey'in 28 Ekim'de Kongreye yazdığı mektubun ve Rus Wikileaks'in kendisi için oy verme eğiliminde olmayan halkın kafasında şüphelere neden olduğunu iddia eden Hillary Clinton, bunun da sandığa yansıdığını dile getirdi.

Hillary Clinton: Rusya ve FBI yüzünden seçimi kaybettim

"PUTİN, KESİNLİKLE SEÇİMİMİZE MÜDAHALE ETTİ"

Clinton ayrıca, seçimi kaybetmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in rolü olduğunu ileri sürerek, "Kesinlikle seçimimize müdahale etti." ifadesini kullandı.

Putin'in hem kendisine zarar vermek hem de rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'a yardım etmek için müdahalede bulunduğu görüşünü savunan Clinton, "Rusya'nın harika bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bence Rus halkının olağanüstü derecede yetenekli olduğunu ve kötü yönetildiğini düşünüyorum." diye konuştu.