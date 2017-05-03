11 Nisan günü S.Ç. evinde uyuyorken saat 04.00 sıralarında yanağında bir kıpırtı hissetti. Gözünü açtığında karşısında pencereden eve giren eski sevgilisi M.S.A. vardı. Elindeki bıçağı kadının boğazına dayayan M.S.A. "Ses çıkarma seni öldürürüm" diyordu. S.Ç. kendisini kurtarmak için hamle yaptı. Bu sırada M.S.A., S.Ç.'yi kasık bölgesinden bıçakladı, ardından tecavüz etti. Dehşet dakikaları ilerlerken S.Ç. bir ara cep telefonunu kaptı. Polisi arayacaktı ancak M.S.A. telefonu elinden aldı. Bu sırada S.Ç. kapıya koştu. Kapıyı açıp komşularından yardım isterken sırtından bıçaklandı. Bir komşusu kapıyı açtı ve S.Ç. komşusuna sığındı. M.S.A. "Seni de hayatına girenleri de keserim, öldürürüm" diyerek kaçtı.
Komşuların araması üzerine polis olay yerine geldi. S.Ç. hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Savcılık olayla ilgili, cinsel saldırı, nitelikli yağma ve yaralama suçlarından soruşturma başlattı. Polis, M.S.A.'nın bulunabileceği adreslerde arama yaparken mağdur S.Ç.'nin psikolojik destek aldığı bildirildi.
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İstanbul'da sabaha karşı dehşet!
11 Nisan günü S.Ç. evinde uyuyorken saat 04.00 sıralarında yanağında bir kıpırtı hissetti. Gözünü açtığında karşısında pencereden eve giren eski sevgilisi M.S.A. vardı. Elindeki bıçağı kadının boğazına dayayan M.S.A. "Ses çıkarma seni öldürürüm" diyordu. S.Ç. kendisini kurtarmak için hamle yaptı. Bu sırada M.S.A., S.Ç.'yi kasık bölgesinden bıçakladı, ardından tecavüz etti. Dehşet dakikaları ilerlerken S.Ç. bir ara cep telefonunu kaptı. Polisi arayacaktı ancak M.S.A. telefonu elinden aldı. Bu sırada S.Ç. kapıya koştu. Kapıyı açıp komşularından yardım isterken sırtından bıçaklandı. Bir komşusu kapıyı açtı ve S.Ç. komşusuna sığındı. M.S.A. "Seni de hayatına girenleri de keserim, öldürürüm" diyerek kaçtı.
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