Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan, Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesi havalimanında kameralar karşısına geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Başbakan Binali Yıldırım'la yaptıkları 5.5 saatlik toplantının içeriği ve kabine revizyonu iddialarına ilişkin soruyu yanıtladı. Erdoğan, şu anda hükümetin gündeminde böyle bir şey olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı, "Bir araya gelişimiz ve bununla birlikte de özellikle devlette atılan bazı adımlar var. Bu adımlarla ilgili beraber görüşmemizi gerektiren bazı konular vardı" diye konuştu.

Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylık iddiası içinse "Onu değerlendirmeye gereksiz buluyorum. Bu tamamen bir virüs bir fitne hareketidir. Sayın Baykal bu işleri oynamayı bıraksın da kendi başının çaresine baksın." ifadelerini kullandı.

İşte o konuşmadan satır başları:

"Sayın Putin'le Suriye ve Irak'taki gelişmeleri ele alacağız. Kendisi ile sık sık gündemimizdeki konuları konuşuyor, iki ülke arasındaki ilişkilerin eski haline dönmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Siyasi olarak en üst düzeyde bir güven var.



TURİZM VE ENERJİ



Turizm ve enerji konusuna büyük önem veriyoruz.Turizm'de şu anda ciddi gelişmeler olmaya başladı. Bunun artarak devamını istiyoruz. ürk Akımı projesi ilerliyor, Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin ilk reaktörünün 2023 yılında hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu süreci daha yakına çekmek istiyoruz



ORTAK HEDEF SURİYE



Suriye'de akan kanın bir an önce durması ortak hedefimizdir. Suriye'de nüfuzu olan ülkelerin artık elini taşın altına koyması gerekmektedir. 911 kilometrelik bir sınıra sahip olan Türkiye'nin buradaki konumu her şeyin üstünedir. Her an tehdit altında olan Türkiye'nin sınır şehirlerinin geldiği konum da göz önüne alınmalıdır. Kundaktaki bebeklerin, hastanede tedavi gören masum sivillerin hunharca katledilmesine sessiz kalamayız. Ateşkesin tahkim edilmesine önem veriyoruz. Krizin çözümü için Rusya ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ziyaretimizin bölgesel barış anlamında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



SORU CEVAP:



KABİNE REVİZYONU: Şu anda hükümetin gündeminde böyle bir şey yok. Başbakan bana böyle bir teklifle gelmiş değil.Dün yapılan katılım programının ardından bir araya gelişimiz ve bununla birlikte de şu anda tabii ki özellikle devlette atılan bazı adımlar var. Bu adımlarla ilgili olarak beraber görüşmemizi gerektiren konular vardı. Bu konuları beraberce paylaşma fırsatı bulduk.



AK PARTİ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI: Sizler doğmamız çocuğa don biçiyorsunuz. Daha durun bakalım, gerçekleşsin. Resmen böyle bir görev tevdi edilmesi halinde atılacak adımları da orada da görme imkanınız olacak. Ama ben şunu çok açık söylemek durumundayım: Eğer böyle bir görev şahsıma tevdi edilirse, tabii ki yeniden ele alıp değerlendirme olacaktır. Ama hepsi bunların çok ciddi istişareler neticesinde olacaktır. Ülkenin genel profilini değerlendirmek suretiyle, yani belli bir bölgenin temsil edildiği değil, bütün bölgelerin temsil edilmesi benim her zaman şiarım olmuştur. Yine inanıyorum ki böyle bir adımı tablo içerisinde görmek mümkün olacaktır. Bütün arkadaşlarımızla istişarelerimizi yaparız ve ideal olanı inşallah tespit etme fırsatı olur.



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI: Ben yoruma gerekli görmüyorum. Sadece kendisine bir tavsiyem var: Siyasi tarihi okusun, öğrensin. Hepsinden öte kendi partisinin siyasi tarihini öğrenmesi lazım. Eğer öğrenirse, hele hele dün yaptığı konuşmayla zaten kimlerin temsilcisi olduğunu da çok açık ortaya koydu. Aykırı söze tahammülüm yok, gereğini yaparım dedi. Aslolan ona tahammül edebilmektir. Siyasi tarihi öğrensin, hele hele partisinin siyasi geçmişini öğrensin. Hep övünüyor ya, onu iyi öğrenmesi lazım.

AK PARTİ ÜYELİĞİ: O yapının ilk harcından beri emeğim var. Temelini attık, hamdolsun ortaya güzel bir eser çıkardık. O günden bugüne de yapı güçlenerek bugünlere geldi. Burada tabi duygusal olmamak mümkün değil. Zaten o yasayı kimler hazırlamışsa oradan partisinden istifa etmesi gerekir ibaresini oraya kimler düşmüşse bu bir siyasi cinayettir. Benzetmeler yapılıyor; maça çıkan hakem partili olur mu? bir takımın üyesi olur mu? Gibi yaklaşımlar çok yanlış. Üye olması şart değil, orada kaydı olsa ne yazar olmasa ne yazar. Mesele adil olarak yönetmektir. Maçta da adil yönetmektir, ülkeyi de adil yönetmektir. Başbakan bir partili olarak ülkeyi yönetmiyor mu? Nihai kararı verecek olan milli iradedir. Eğer adil olmayan bir yönetim söz konusuysa görevi veren millet almasını da bilir. Ondan önce biz 367 garabetini yaşadık. Bunu neyle izah edeceksin? Onun kabul etmessiniz bunu etmessiniz, en sonunda bunu da kabul etmiyor musunuz? O zaman haydi millete! Şimdi milletin verdiği kararı da kabul etmiyorlar. ,İşte CHP zihniyeti budur. Bunların geçmişten bugüne nasıl geldiğini görürsünüz? Biliyorsunuz kasetle gelen bir kişi kimden görevi aldığı belli! Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız.



DENİZ BAYKAL'IN 'ABDULLAH GÜL' İDDİASI:Değerli arkadaşlar o açıklamaları değerlendirmeye gerek duymuyorum. Bu bir virüs hareketidir, fitne hareketidir. Baykal bu işleri bıraksın da kendi başının çaresine baksın"