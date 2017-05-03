03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Erdoğan'dan Baykal'a cevap: Bu bir virüs hareketidir

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Erdoğan'dan Baykal'a cevap: Bu bir virüs hareketidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın, Abdullah Gül hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili bir değerlendirmede bulundu.
Erdoğan'dan Baykal'a cevap: Bu bir virüs hareketidir Erdoğan'dan Baykal'a cevap: Bu bir virüs hareketidir Erdoğan'dan Baykal'a cevap: Bu bir virüs hareketidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın, 'Abdullah Gül'ün yüzde 49'un adayı olabileceği' yönündeki açıklamasına ilişkin "Onu değerlendirmeyi gereksiz buluyorum. Bu tamamen bir virüs hareketidir, bir fitne hareketidir. Sayın Baykal bu işleri oynamayı bıraksın da kendi başının çaresine baksın" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya seyahati öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ticari kısıtlamalara ilişkin, "Ne Rusya'nın ne Türkiye'nin bürokrasiye kurban edilecek tek bir saniyesi yoktur. Bizler bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta vurguluyoruz. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak istiyorsak birlikte yapıcı ve bu konuda teşvik edici gayretin içerisinde olmamız şart." dedi.

Başbakan Yıldırım'ı kabulü konusunda Erdoğan, "Özellikle devlette atılan bazı adımlar var, bu adımlarla ilgili olarak beraber görüşmemizi gerektiren konular vardı, bu konuları beraberce paylaşma fırsatı bulduk." diye konuştu.

'Bu tamamen bir virüs hareketidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın, 'Abdullah Gül'ün yüzde 49'un adayı olabileceği' yönündeki açıklamasına ilişkin de "Onu değerlendirmeyi gereksiz buluyorum. Bu tamamen bir virüs hareketidir, bir fitne hareketidir. Sayın Baykal bu işleri oynamayı bıraksın da kendi başının çaresine baksın." ifadesini kullandı.

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