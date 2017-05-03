03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Borsa İstanbul en fazla yükselen dördüncü borsa

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Dolar, 3.52’ye düşerken, TL, yüzde 4.72 ile referandumdan bu yana geçen 2 haftalık süreçte dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu
Borsa İstanbul en fazla yükselen dördüncü borsa
Borsa İstanbul en fazla yükselen dördüncü borsa Borsa İstanbul en fazla yükselen dördüncü borsa Borsa İstanbul en fazla yükselen dördüncü borsa

İçeride referandum belirsizliğinin ortadan kalkması ve Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uzmanların kısaca ‘mükemmel senaryo’ olarak adlandırdıkları, Emmanuel Macron’un ilk turu kazanması piyasaları coşturmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda iyimser hava zirveye çıkarken, Merkez Bankası’nın likidite adımlarının da etkisiyle dolar, dün 3.5270 TL’ye kadar gerileyerek bu yılın en düşük seviyesini gördü.

Böylece, 16 Nisan’daki referandum öncesinden bu yana geçen 2 haftalık süreçte Türk Lirası dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. 14 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısındaki değişimlerine bakıldığında Türk Lirası dolara karşı yüzde 4.72 değer kazanarak listede açık ara ilk sırada yer aldı.

Aynı dönemde yüzde 3.5 değer kazanan Polonya Zlotisi ikinci, yüzde 3.05 değer kazanan Macar Forinti ise üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde Endonezya Rupiahı, Rus Rublesi, Brezilya Reali, Arjantin Pesosu, Meksika Pesosu, Şili Pesosu ve Kolombiya Pesosu gibi gelişmekte olan ülke para birimleri ise dolar karşında değer kaybeden para birimleri oldu. Para birimlerinde bu seyir yaşanırken, hisse senetleri piyasasında rekorlar tazelenmeye devam ediyor.

EN FAZLA YÜKSELEN DÖRDÜNCÜ BORSA

Üç günlük tatilin ardından dün açılan Borsa İstanbul gün içinde 95 bin 358 puana kadar tırmanarak yeni gün içi rekorunu tazeledi. Endeks daha sonra gelen kâr realizasyonu ile bir miktar geriledi ve yüzde 0.23 düşüşle 94 bin 436 puandan kapandı. Böylece Borsa İstanbul’da ocak ayı başında başlayan yükseliş trendi hız kesmeden devam etmiş oldu. Öte yandan Borsa İstanbul yılbaşından bu yana hem dolar hem de yerel para cinsinden bakıldığında gelişmekte olan ülke borsaları arasında en fazla yükselen dördüncü borsa oldu.

Bloomberg verilerine göre, Borsa İstanbul yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 21.09, yerel para cinsinden bakıldığında ise yüzde 21.51 yükseldi. Söz konusu dönemde en fazla yükselen borsalar sırasıyla Venezüella, Ukrayna ve Arjantin borsaları oldu.

MERKEZ HAMLESI ETKİLİ OLDU

Bankacılar, dolardaki düşüşte Merkez Bankası’nın Geç Likidite Penceresi faiz oranını beklentilerin ötesinde bir adımla 0.50 baz puan artırarak yüzde 12.25’e yükselmesinin de etkili olduğunu belirtiyor. Bir bankacı, “Merkez Bankası’nın uyguladığı TL faizi, Londra swap piyasasındaki TL faizinden 1.25 puan civarında daha fazla. Bu da bankaların Londra’dan sağladığı TL’yi TCMB’ye vererek arbitraj yapmasını sağladı” dedi.

AVRUPA YÜKSELİYOR

Küresel hisse senedi piyasasında da yükseliş tam gaz sürüyor. Avrupa hisse senetlerinde yüzde 2.5’lere varan yükselişler görüldü.

GELİŞEN PİYASALARA KESİNTİSİZ PARA AKTI

Gelişmekte olan ülkelere yabancı yatırımcılardan para girişi nisanda aralıksız beşinci ayına girerek, 2015’in ilk yarısından bu yana en uzun kesintisiz giriş kaydetti. Institute of International Finance (IIF) verilerine göre yabancı yatırımcının gelişen piyasalara yönelik iştahı nisan ayında devam ederek 20 milyar doları aştı. Yılın ilk çeyreğindeki ülke kırılımlarına bakıldığında ise Türkiye’ye 2017’nin ilk çeyreğinde gelen 5.6 milyar dolarlık net giriş, 2016 yılının aynı dönemine göre oldukça aşağıda kaldı. IIF, Türkiye’nin 2017 için dış finansman ihtiyacının gayrı safi yurtiçi hasılanın yüzde 28’ini bulmasından dolayı bunun muhtemel bir endişe kaynağı olabileceğini belirtti. Gelişmekte olan ülkeler genelinde üç aylık döneme bakıldığında giriş tutarı 2014 yılından bu yana en yüksek düzeye çıktı.

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