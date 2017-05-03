Sigorta'da 'ikametgah' şartı kalktı!

Trafik sigortasında için fiyat belirlemede 'ikametgah' şartı kalktı. Sigorta şirketleri ister plaka ili, isterse ikametgah adresine göre fiyat belirleyebilecek.

Hazine Müsteşarlığının trafik sigortası ile ilgili yaptığı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre, trafiğe ilk kez çıkacak araçların zorunlu trafik sigortası azami prim tutarları mayıstan itibaren aylık yüzde 1 artırılacak. Ayrıca müsteşarlık, bu oranı yüzde 50’sine kadar azaltmaya veya artırmaya yetkili olacak.

İKAMETGAH ŞARTI KALDIRILDI

Öte yandan trafik sigortası bedeli daha önce ikametgah adresine göre belirleniyordu. Bu durum atık değiştirildi. Sigorta şirketleri ister plaka ili, isterse ikametgah adresine göre işlem yapabilecek.

Örneğin Bolu'da oturan birisi İstanbul plakalı bir araç alsa bile, ikametgahı Bolu'da olduğu için Bolu fiyatları üzerinden ödeme yapıyordu. Şimdi bu durum sigortacının isteğine göre olacak. Yani Bolu'da ikamet edip de İstanbul plakalı araç alana, İstanbul fiyatları uygulanabilecek.

Düzenleme 12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.