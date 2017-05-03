Yemen'e hava saldırısı: 17 Husi militanı öldü

Yemen Ordusuna bağlı "September Net" sitesinde yer alan habere göre, koalisyon güçlerinin Taiz'de Muha kentine bağlı Muzia'da Husilerin mevzilerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 7 militan öldü, onlarca militan aralandı.

Hava saldırılarında, Husilere ait bir silah deposunun da vurulduğu belirtildi.

Koalisyon güçlerinin, Muzia ilçesinde Husilere ait konvoya düzenlediği saldırıda ise 10 militanın öldüğü kaydedildi.

Haberde ayrıca, ordu birlikleri ile Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) Muzia ilçesinde kontrolü sağlamak için Muzia, El-Vaziıye ile Taiz'e mücavir ilçelerin sakinlerinden oluşan yaklaşık 800 kişilik bir birlik oluşturmaya çalıştığı aktarıldı.

Muha ordu birliklerine bağlı süvari birliği komutanlarından Fevvaz el-Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babu'l Mendeb'e yaklaşık 20 kilometre mesafedeki El-Umri karargahına uzanan takviye yolunun ordu birlikleri ve HDG tarafından kesildiğini, ayrıca El-Umri Dağı ile Huzan'ın ele geçirildiğini söyledi.

Kasımi, operasyonlar sırasında Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarından can kayıplarının yaşandığını belirtti.

Meşru hükümete bağlı ordu birliklerinin, ülkenin batı sahil bölgesinde denetimi sağlamak için 7 Ocak'ta başlattığı "Altın Mızrak" operasyonları çerçevesinde Muha'nın doğusunda yer alan Muzia ilçesinin sık sık şiddet olaylarına sahne olduğu ifade ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar bazı kentlerde devam ediyor.