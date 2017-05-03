03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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İsrail'den UNESCO'ya tepki: Saçma

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İsrail'den UNESCO'ya tepki: Saçma
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UNESCO'nun, İsrail'i Filistin topraklarında "işgalci güç" olarak tanımlandığı karar tasarısını kabul etmesini eleştirdi.
İsrail'den UNESCO'ya tepki: Saçma İsrail'den UNESCO'ya tepki: Saçma İsrail'den UNESCO'ya tepki: Saçma

İsrail'in kuruluşunun 69'uncu yıldönümü münasebetiyle ülkedeki diplomatik misyonları kabul eden Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, misyonlara hitap eden Netanyahu'nun, "Son 2 günde ülkelerinizin liderleri ve dışişleri bakanlarıyla çok kez görüştüm. Aynı şekilde diplomatlarımız da UNESCO'da oylamaya sunulan bu 'saçma' karar tasarısına karşı bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi." dediği belirtildi.

''DESTEK VEREN ÜLKE SAYISI DAHA FAZLA''

UNESCO'daki oylamaya düşük bir katılım olduğunu ileri süren Binyamin Netanyahu, "İsrail'e karşı yapılan oylamalarda çekimser duran ve İsrail'e destek veren ülke sayısı, İsrail'e karşı olan ülke sayısından daha fazla. Ancak biz BM'de bu bağlamda kabul edilen kararlara destek veren ülke sayısını en aza indirmek için çabamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD VE ALMANYA RET OYU KULLANDI

İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı "İşgal edilmiş Filistin" başlıklı karar tasarısı, UNESCO'da oylanarak kabul edilmişti. Sudan, Katar, Umman, Fas, Lübnan, Mısır ve Cezayir tarafından hazırlanan karar tasarısının oylamasında aralarında Brezilya, Çin, Rusya ve İsveç'in olduğu 22 ülke kabul, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'nın da yer aldığı 10 ülke ret oyu kullanmıştı. Oylamada Fransa, Japonya, İspanya ve Arjantin'in aralarında olduğu 23 ülke çekimser kalırken, Sırbistan, Türkmenistan ve Nepal oylamaya katılmamıştı.

İSRAİL İŞGALCİ GÜÇ OLARAK KABUL EDİLDİ

Söz konusu tasarıda, Kudüs'ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler için kutsal bir kent olduğunun ifade edildiği tasarıda, "İşgalci güç İsrail" tarafından kutsal şehir Kudüs'ün yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik alınan her türlü önlemin, adli veya idari uygulamanın geçersiz sayılması ve iptal edilmesi istenmişti.

ÜST ARAMA, TÜNEL KAZMA İŞLEMLERİNE DERHAL SON VERİLMESİ İSTENDİ

Tasarıda ayrıca, Kudüs'te uluslararası hukuka aykırı olarak üst arama, tünel kazma ile başta Eski Şehir olmak üzere Doğu Kudüs'te inşaat projelerini devam ettirdiği belirtilen İsrail'in, UNESCO ve BM kararlarına aykırı olarak sürdürdüğü bu uygulamalara son vermesi talep edilmişti.

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