Kopyacı Le Pen! Fransa'da alay konusu oldu

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in bir konuşmasında cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda elenen François Fillon'un bir konuşmasını bire bir kopyaladığı ortaya çıktı.

Le Pen'in dün yaptığı mitingdeki konuşmasının bir bölümünün Fillon'un iki hafta önce yaptığı konuşmanın Fransa'nın Avrupa ve dünyadaki rolüne ilişkin bölümünden yaklaşık dört paragraf ile bire bir aynı cümleleri içerdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA VE TELEVİZYONLARDA ALAY KONUSU OLDU

Fillon'un konuşmasını bire bir kullandığı ortaya çıkan Le Pen'in yakın çalışma arkadaşları bunun bilinçli bir alıntılama olduğunu savunsa da sosyal medyada ve Fransa medyasında durum alay konusu oldu. Pek çok televizyon kanalı konuyu ana haber bültenlerinde kullandı.

ANKETLERDE MACRON ÖNDE

Seçimin birinci turunda yüzde 20'ye yakın oy alan Fillon, birinci turda kaybetmesinin ardından merkezde bir siyaset yürüttüğünü belirten Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'u desteklediğini bildirmişti. Kamuoyu yoklamalarında Le Pen ile yarışacak olan Macron önde görünüyor.

İKİNCİ TUR PAZAR GÜNÜ

Seçimin ikinci turu önümüzdeki pazar günü yapılacak.