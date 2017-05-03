03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:12Güneş 05:53Öğle 13:08İkindi 16:58Akşam 20:10Yatsı 21:43
    • 24°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 94.283 -0.08
  • Altın: 142,514 -0.01
  • Dolar: 3,5351 0.32
  • Euro: 3,8574 0.37

Kitap çıkardı! Babasından öğrendiklerini yazdı

»
Kitap çıkardı! Babasından öğrendiklerini yazdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın çalışan kadınlara yönelik yeni kitabı ülke genelinde dağıtılmaya başlandı
Kitap çıkardı! Babasından öğrendiklerini yazdı Kitap çıkardı! Babasından öğrendiklerini yazdı Kitap çıkardı! Babasından öğrendiklerini yazdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın çalışan kadınlara tavsiyelerinden oluşan yeni kitabı piyasaya çıktı.

Ivanka Trump'ın, "Penguin Random House" tarafından yayımlanan "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success" (Çalışan Kadınlar: Başarının Kurallarını Yeniden Yazmak) başlıklı kitabı 2 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kitabevlerinde dağıtıma verildi.

Kitabında babası Donald Trump'tan öğrendiklerini de okurlarıyla paylaşan Trump, iş hayatında ailenin önemine vurgu yaparak kariyer tavsiyelerine odaklanıyor.

Trump ayrıca çalışan kadınlara stresle baş etmenin ve başarılı bir iş kadını olmanın yollarını anlatıyor.

Ivanka Trump, 2009 yılında da "Trump Kartı: Hayatta ve İşte Kazanma Oyunu" başlıklı bir kitap çıkarmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ruslar yazdı! Hayati öneme sahip..Ruslar yazdı! Hayati öneme sahip..Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Soçi ziyareti öncesi Rus basında Putin ile Erdoğan arasında görüşülecek konulara dair yorumlar yer aldı.
Hillary Clinton: Rusya ve FBI yüzünden seçimi kaybettimHillary Clinton: Rusya ve FBI yüzünden seçimi kaybettimABD'de Demokrat Partinin başkan adayı Clinton, seçimi kaybetmesinde Rusya ve FBI'ın etkisi olduğunu iddia etti.
Kuzey Kore'den ABD atağı! Tek tek tutukluyorlarKuzey Kore'den ABD atağı! Tek tek tutukluyorlarKuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kore asıllı ABD vatandaşı Kim Sang Dok'un 22 Nisan'da Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandığını açıkladı.
Orduda şok olay! Irkçılık uyandıOrduda şok olay! Irkçılık uyandıAlmanya’da Neo-Nazi fikirler, ordu içerisinde kurmaylar eliyle sistematik bir şekilde yayılıyor.
Kitap çıkardı! Babasından öğrendiklerini yazdıKitap çıkardı! Babasından öğrendiklerini yazdıABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın çalışan kadınlara yönelik yeni kitabı ülke genelinde dağıtılmaya başlandı
Kopyacı Le Pen! Fransa'da alay konusu olduKopyacı Le Pen! Fransa'da alay konusu olduFransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in bir konuşmasında cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda elenen François Fillon'un bir konuşmasını bire bir kopyaladığı ortaya çıktı.
  • Önce ABD, şimdi de Rusya! İnceleme yaptılar03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:57
  • Darbeci askerler hakim karşısında03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:56
  • İsrail'den UNESCO'ya tepki: Saçma03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:55
  • Endonezya'da sel: 13 ölü03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:54
  • Yemen'e hava saldırısı: 17 Husi militanı öldü03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:54
  • Putin ve Merkel Suriye'yi görüştü03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:52
  • Merkel'den flaş Türkiye açıklaması!03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:30
  • 3 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:54
  • Ruslar Afrin’de ABD Derik’te turluyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 08:32
  • Kuzey Kore semalarında görüldüler!03 Mayıs 2017 Çarşamba 08:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri