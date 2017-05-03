Orduda şok olay! Irkçılık uyandı

Almanya siyaseti aşırı sağ ve ırkçı Neo-Nazi fikirlere savrulurken Naziler Alman ordusunda yeniden örgütleniyor. Yabancıları hedef alan saldırıların rekor kırdığı ülkede bir Alman subayın geçen hafta mülteci kılığında terör saldırısı planladığının ortaya çıkmasıyla sarsıcı gerçek kamuoyunun gündemine girdi.

IRKÇI HAREKET

Alman teğmenin 2016’nın başında takma isim ile iltica talebinde bulunduğu ve başvurusunun kabul edildiği ortaya çıktı. Alman polisi yaptığı incelemede teğmenin suç ortağı olan bir öğrencinin evinde büyük miktarda patlayıcı buldu. Teğmenin gerçekleştireceği saldırının Suriyeli göçmenler tarafından yapıldığı süsü vermek istediği belirtiliyor.

SALDIRGANDAN KONFERANS

Alman Dış İlişkiler Konseyi Uzmanı Christian Mölling, aşırı sağın uzun yıllardan beri ordu içerisinde geleneksel olarak var olduğunu söylüyor. Irkçı görüşlerin Nazi döneminden bu yana var olduğu ve zaman zaman gün yüzüne çıktığı belirtiliyor. 1995 yılında seçkin bir Alman askeri okulu, bombalı saldırı gerçekleştiren bir Neo-Nazi üyesini okulda konferans vermek için davet edildiği ve okuldaki askeri öğrencilerin Nazi selamı verdiği ortaya çıkmıştı.

IRKÇI KOMUTAN

2003 yılında, eski Alman Özel Kuvvetler Komutanı Günzel, bir Alman milletvekilini Yahudileri hedef alan konuşması nedeniyle kutlamıştı. Günzel bu olaydan sonra görevden alınmıştı. Alman Marshall Fonu araştırmacılarından Philipp Liesenhoff, Foreign Policy dergisine yaptığı açıklamada Nazi döneminin ünlü isimlerinden Wehrmacht döneminin ordu içerisinde büyük saygı gördüğünü söyledi. Liesenhoff, ordu içerisindeki askerlerin Neo-Nazi gruplarını dinlediğini gördüğünü, askerlerin Nazi dönemine ait sloganlar kullandığını ve bunlarla motive olduklarını belirtiyor.

Askerlerin en çok kullandığı sloganlar arasında ise Nazi döneminde kullanılan “Sieg” ve Hitler dönemindeki mitinglerde sıkça kullanılan “Heil” kelimesi bulunuyor. Alman İstihbarat Servisi’nin hazırladığı bir raporda da ordu içerisindeki aşırı sağın özellikle 2016-2017 yıllarında korkunç boyutlara ulaştığı belirtiliyor.

YENİŞAFAK