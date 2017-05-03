03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Kuzey Kore'den ABD atağı! Tek tek tutukluyorlar

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Kuzey Kore'den ABD atağı! Tek tek tutukluyorlar
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kore asıllı ABD vatandaşı Kim Sang Dok'un 22 Nisan'da Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandığını açıkladı.
Kuzey Kore'den ABD atağı! Tek tek tutukluyorlar Kuzey Kore'den ABD atağı! Tek tek tutukluyorlar Kuzey Kore'den ABD atağı! Tek tek tutukluyorlar

Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde profesör sıfatıyla ders vermesi için ülkeye çağrılan, 50'li yaşlarındaki ABD vatandaşı Kim Sang Dok "ülkeyi karıştırmaya yönelik düşmanlık eylemi" ile suçlanıyor.

Kim, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üçüncü ABD vatandaşı oldu.

ABD vatandaşı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Otto Warmbier geçen  yıl Kuzey Kore'de tutuklanmıştı. Kuzey Kore Yüksek Mahkemesi, Warmbier'i, ceza  kanununun 60. maddesi uyarınca "ABD hükümetinin Kuzey Kore'ye karşı izlediği düşmanca politika çerçevesinde ülkeye turist olarak girdikten sonra halkın  birliğini bozmaya çalışmak" suçundan mahkum etmişti.

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ABD vatandaşı Dong-chul da 2015 yılında, doğduğu ülke olan Güney Kore  adına casusluk yaptığı suçlamasıyla Kuzey Kore'de 10 yıl hapis cezası almıştı.

ABD vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahat etmesine izin veriliyor, ancak Washington yönetimi Kuzey Kore'ye gidilmemesi konusunda uyarı yapıyor.

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