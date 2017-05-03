SGK'dan müjde! Tek şartı var

SGK sağlıkta SUT’ta sıraladığı sağlık hizmetlerini, yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyor. Ancak bu giderlerin karşılanması ancak uygun tanılar söz konusuysa gerçekleşiyor. Bunun yanında bazı özel durumlarda karşılanan giderler farklılaşabiliyor. İşte bu detaylar yüzünden SUT sağlık alanında çok önemli.

İLK ŞART RAPOR ALMAK

SGK gerekli koşullar sağlanmışsa kaplıca tedavisinin de masraflarını karşılıyor. Bunun için öncelikle en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından rapor düzenlenmesi gerekiyor. Bu raporda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunlu. Aksi halde rapor geçerli olarak değerlendirilmiyor. Sigortalılar bu raporu aldıktan sonra 6 ay içerisinde kaplıca tedavisine başlamak zorunda. Raporu alanlar Sağlık Bakanlığı’nın işletme izni verdiği kaplıcalardan bu tedavileri almak durumunda. Aksi halde SGK izni olmayan kuruluşlarda yapılan tedavilerin masraflarını karşılamıyor.



30 SEANSA KADAR

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri SUT kapsamında eğer uygun tanı ve raporlar söz konusuysa SGK tarafından karşılanıyor. Ancak bunun için tanı ve rapor çok önemli. 30 seansa kadar fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince rapor yazılması gerekiyor. 31 seans ila 60 seansa kadar fizik tedavi alınabilmesi için ise en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekiyor. Yani 30 seans sonrası kurul raporu gerekiyor.



BAZI İSTİSNALAR VAR

SGK uygun raporlarla belgelenmiş fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde bir bölge için en fazla 30 tedaviyi karşılıyor. Yani SGK bir kişi için bir yılda aynı bölgeden en fazla 30 seans fizik tedavinin masraflarını üstleniyor. Bu sayının üstüne çıkan tedaviler SGK tarafından karşılanmıyor. Ancak örneğin parkinson, myokard enfartüsü, kronik pulmoner yetmezlik gibi hastalıklarda SGK’nın karşıladığı fizik tedavi sayısı 30’un üzerinde olabiliyor.



5 gün içinde başvuranın yol masrafı da ödeniyor

Kaplıca tedavisine ilişkin raporun düzenlendiği tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde kaplıcaya başvurulması halinde sigortalının yol giderleri de SGK tarafından karşılanıyor. Bunun dışında aynı raporda tıbben refakatin gerekli olduğunun belirtilmesi halinde refakatçinin yol giderlerinin ve gündeliklerinin de SGK tarafından karşılanması mümkün. Sigortalının ve refakatçinin yol giderleri otobüs, dolmuş gibi mutat taşı bedeli üzerinden ödeniyor.



Listede 242 yer bulunuyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinde yer alan listede bugün için toplam 242 kaplıca merkezinin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildiği görülüyor. Öte yandan listede en çok merkez Ankara’da yer alıyor. Bunun dışında Afyon, Bursa ve Nevşehir’de işletme izni almış çok sayıda merkez bulunuyor.



Süre kaçarsa yeniden rapor almalı

Sigortalılar sağlık raporunu aldıktan sonra 15 gün içerisinde tedaviye başlamalı. Bu sürenin geçirilmesi halinde yeniden rapor alınması gerekiyor. Tedaviye başlanıldıktan sonra ara verilmesi ve bu aranın 5 işgününden fazla olması halinde de yeniden rapor düzenlenmesi şartı var.