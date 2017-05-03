03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:12Güneş 05:53Öğle 13:08İkindi 16:58Akşam 20:10Yatsı 21:43
    • 24°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 94.283 -0.08
  • Altın: 142,514 -0.01
  • Dolar: 3,5351 0.32
  • Euro: 3,8574 0.37

SGK'dan müjde! Tek şartı var

»
SGK'dan müjde! Tek şartı var
SGK, rapor alınması halinde kaplıca ve fizik tedavi ücretlerini de karşılayacak.
SGK'dan müjde! Tek şartı var SGK'dan müjde! Tek şartı var SGK'dan müjde! Tek şartı var

SGK sağlıkta SUT’ta sıraladığı sağlık hizmetlerini, yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyor. Ancak bu giderlerin karşılanması ancak uygun tanılar söz konusuysa gerçekleşiyor. Bunun yanında bazı özel durumlarda karşılanan giderler farklılaşabiliyor. İşte bu detaylar yüzünden SUT sağlık alanında çok önemli.

İLK ŞART RAPOR ALMAK

SGK gerekli koşullar sağlanmışsa kaplıca tedavisinin de masraflarını karşılıyor. Bunun için öncelikle en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından rapor düzenlenmesi gerekiyor. Bu raporda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunlu. Aksi halde rapor geçerli olarak değerlendirilmiyor. Sigortalılar bu raporu aldıktan sonra 6 ay içerisinde kaplıca tedavisine başlamak zorunda. Raporu alanlar Sağlık Bakanlığı’nın işletme izni verdiği kaplıcalardan bu tedavileri almak durumunda. Aksi halde SGK izni olmayan kuruluşlarda yapılan tedavilerin masraflarını karşılamıyor.

30 SEANSA KADAR

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri SUT kapsamında eğer uygun tanı ve raporlar söz konusuysa SGK tarafından karşılanıyor. Ancak bunun için tanı ve rapor çok önemli. 30 seansa kadar fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince rapor yazılması gerekiyor. 31 seans ila 60 seansa kadar fizik tedavi alınabilmesi için ise en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekiyor. Yani 30 seans sonrası kurul raporu gerekiyor.

BAZI İSTİSNALAR VAR

SGK uygun raporlarla belgelenmiş fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde bir bölge için en fazla 30 tedaviyi karşılıyor. Yani SGK bir kişi için bir yılda aynı bölgeden en fazla 30 seans fizik tedavinin masraflarını üstleniyor. Bu sayının üstüne çıkan tedaviler SGK tarafından karşılanmıyor. Ancak örneğin parkinson, myokard enfartüsü, kronik pulmoner yetmezlik gibi hastalıklarda SGK’nın karşıladığı fizik tedavi sayısı 30’un üzerinde olabiliyor.

5 gün içinde başvuranın yol masrafı da ödeniyor

Kaplıca tedavisine ilişkin raporun düzenlendiği tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde kaplıcaya başvurulması halinde sigortalının yol giderleri de SGK tarafından karşılanıyor. Bunun dışında aynı raporda tıbben refakatin gerekli olduğunun belirtilmesi halinde refakatçinin yol giderlerinin ve gündeliklerinin de SGK tarafından karşılanması mümkün. Sigortalının ve refakatçinin yol giderleri otobüs, dolmuş gibi mutat taşı bedeli üzerinden ödeniyor.

Listede 242 yer bulunuyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinde yer alan listede bugün için toplam 242 kaplıca merkezinin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildiği görülüyor. Öte yandan listede en çok merkez Ankara’da yer alıyor. Bunun dışında Afyon, Bursa ve Nevşehir’de işletme izni almış çok sayıda merkez bulunuyor.

Süre kaçarsa yeniden rapor almalı

Sigortalılar sağlık raporunu aldıktan sonra 15 gün içerisinde tedaviye başlamalı. Bu sürenin geçirilmesi halinde yeniden rapor alınması gerekiyor. Tedaviye başlanıldıktan sonra ara verilmesi ve bu aranın 5 işgününden fazla olması halinde de yeniden rapor düzenlenmesi şartı var.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye ve Rusya'dan flaş ortaklık! GörüşüyoruzTürkiye ve Rusya'dan flaş ortaklık! GörüşüyoruzRus Rosoboroneksport şirketi, Türkiye ile ortak silah yapımı projeleri için görüştüklerini açıkladı.
"Türk bankaları için negatif görünümü koruyoruz""Türk bankaları için negatif görünümü koruyoruz"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankaları için negatif görünümü koruduğunu açıkladı.
Dolar için ilginç tahmin!Dolar için ilginç tahmin!Rabobank Gelişen Piyasalar FX Stratejisti Piotr Matys, enflasyon verisini ve kur beklentilerini Bloomberg HT'ye anlattı.
Zam şampiyonu belli oldu!Zam şampiyonu belli oldu!Nisan ayına dair enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam şampiyonu ürün de belli oldu.
Enflasyon açıklandı, dolar yükselişe geçti!Enflasyon açıklandı, dolar yükselişe geçti!Dolar/TL, enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçti.
Enflasyon rakamları açıklandı!Enflasyon rakamları açıklandı!Nisan ayına dair enflasyon rakamları açıklandı.
  • Altın fiyatları düşmeye devam ediyor!03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:06
  • Bitcoin rekor kırdı03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:05
  • Benzine büyük indirim geldi03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:04
  • O iki ilde ekmeğe zam geldi!03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:04
  • SGK'dan müjde! Tek şartı var03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:03
  • ''İslami mortgage geliyor''03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:08
  • Yatırım ve üretimsiz istihdam kalıcı olmaz03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:44
  • Fındıkta hastalık alarmı03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:11
  • Türk devinin yüzde 50'si satılıyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:07
  • Hükümetten dev proje! Köylerde işsiz kalmayacak03 Mayıs 2017 Çarşamba 08:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri