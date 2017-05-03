Altın fiyatları düşmeye devam ediyor!

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 142,2 liradan işlem görüyor.

Dün,142,03 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 142,5 liradan tamamladı.



Dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel düşüş eğilimini bugüne de taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,12 azalışla 142,3 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını 954 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,21 değer kaybederek 1.254,0 dolardan alıcı buluyor.