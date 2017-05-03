Enflasyon rakamları açıklandı!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 1,31, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,76 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,37 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 8,66, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8,01 arttı. Aylık bazda TÜFE, yüzde 1,31, Yİ-ÜFE'de 0,76 artış gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,71 geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,87 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7,19, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 16,37 arttı.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda TÜFE'nin yüzde 1,3 artmasını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,96 ve en yüksek yüzde 1,95 aralığında yer almıştı.

Öte yandan, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,3) göre, bir önceki ay yüzde 11,29 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,86'ya yükseleceği hesaplanmıştı.

ZİRVEDE DOMATES VAR

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 61,03 ile domateste, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 47,99 ile patlıcanda görüldü.