Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 1,31, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,76 arttı.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,37 oldu.
Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 61,03 ile domateste, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 47,99 ile patlıcanda görüldü.
03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Zam şampiyonu belli oldu!
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 1,31, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,76 arttı.
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