Dolar için ilginç tahmin!

Nisan ayı enflasyon verisini değerlendiren Matys, enflasyonun hala oldukça yüksek olduğunu, yılın 2. yarısında kademeli olarak düşmeden önce bu yükseliş trendinin gelecek aylarda da devam edebileceğini belirtti.



Matys, TCMB'nin yüksek gelen enflasyon rakamı sonrası adım atıp atmayacağı sorusuna "TCMB geçen hafta GLP faizinde beklenenden fazla artış yaparak güçlü mesaj yolladı. Merkez Bankası likiditeyi daha da sıkı şekilde takip edeceği mesajını verdi, sıkı likidite kurdaki baskıyı olumlu etkileyecek. Bu şekilde kurun 3.50 seviyelerinde kalması sağlanabilir." yanıtını verdi.

'3.40 TEST EDEBİLİR'



Matys kurun ilerleyen günlerde daha fazla düşebileceğini belirterek "Türk Lirası dolara karşı biraz daha değer kazanabilir, Dolar/TL önümüzdeki haftalarda 3.40 seviyelerini test edebilir, MB'nin adımlarının TL'yi destekleme açısından çok önemi var" diye konuştu.

BloombergHT