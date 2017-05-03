Polis tarlaya girdi, yine de çıkmadılar!

Adana’da üreticinin şikayeti üzerine, erkenci patates hasadı yapılan bir tarlaya başak toplamak için akın eden vatandaşları alandan uzaklaştırmak için polis devreye girdi.

Yılda 3 ayrı ürün ekimi yapılabilen bereketli toprakları ile ünlü Adana’da erkenci patates hasadına başlandı. Tarlada kilosu 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan patates, pazarda 1.5 ile 2 lira, markette ise kilosu 2 lira ile 2.5 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Vatandaşın mutfakta en fazla kullandığı sebzelerden biri olan patatesin fiyatındaki artışın da etkisiyle vatandaşlar, bedava patates toplayabilmek için hasat yapılan tarlalara akın etti. Henüz hasat edilen ürünleri tarladan götürmeden yüzlerce vatandaşın alana akın etmesi üzerine üretici polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtan megafonla defalarca vatandaşları "Lütfen tarlayı boşaltın. Tarla sahibi başak toplamanızı istemiyor" diye uyardı. Ancak buna rağmen başak toplayanlar tarladan çıkmadığı gibi bazıları başağı bırakıp tarla sahibinin torbaladığı patatesleri de toplamaya başladı. Bunun üzerine polis megafonla bu kez "Başak toplayanlar tarlayı hemen terk edin. Aksi takdirde hırsızlıktan işlem yapmak zorunda kalacağız" diye anons etti.

Ancak buna rağmen başakçılar tarlayı terk etmedi. Polis, araçtan inip tarlaya girerek, tarla sahibinin önderliğinde başakçıları tek tek çıkarmaya çalıştı. Tarla sahibi, "Ya arkadaş, başağı toplasınlar anladık da. Bakın benim sattığım patatesi toplamaya başladılar" diye isyan etti.

Polis, bu şahısları tarladan tek tek uzaklaştırdı. Tarla sahibinin patatesinin yanından uzaklaşan vatandaşlar tarladan bir türlü çıkmadı. Polisin bütün çabalarına rağmen başakçılar tarladan çıkmadı. Polisin tarladan uzaklaştırmak için yanına kadar geldiği bir kadın, "Başak topluyoruz, biz hırsız değiliz" diyerek pazarda patatesin pahalı olduğunu, evde en çok ihtiyaç duyulan sebze olduğunu dile getirdi.