Gökhan Gencebay: Defalarca nezarette yattım

Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin graffiti sanatçısı oğlu Gökhan Gencebay verdiği röportajda ilginç bir açıklama yaptı.

Çocukluğundan beri oyun oynamak yerine resim çizen Gökhan Gencebay, 1996 yılından bu yana ilgi duyduğu grafitti merakı için başının polisle defalarca derde girdiğini açıkladı.

Gencebay, "İstanbul'da bu işi yapmak kolay değildir. Süreç içerisinde graftti yaptığım konusunda derdimi anlatamadığım için terörle mücadele ekipleri tarafından nezarete alındığım bile oldu. Nüfus kağıdı taşımazdan ki babama kötü bir haber gitmesin. Nezarette yatardım. Annemlere 'Arkadaşlarımda kaldım' derdim. Sonra sonra grafittinin ne olduğu anlaşıldı" dedi.